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Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

Анна Ярославская
19 сентября 2024, 12:39
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Морозостойкие виды растений сохраняют свои декоративные качества даже поздней осенью.
Вербена, хризантема
Вербена и хризантема будут цвести до поздней осени / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Осенью большинство цветов для клумбы и палисадника отцветают до следующей весны. Но есть и такие цветы, которые могут радовать вас красивыми бутонами до самого ноября, а может быть и дольше.

Чтобы цветник радовал до поздней осени, в нем следует посадить морозостойкие цветы. Самые лучше варианты назвали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

А если вы хотите наслаждаться цветущим садом весной и летом, то клумбу нужно закладывать осенью. Какие цветы нужно сажать осенью и почему, читайте в материале: Какие цветы нужно сажать осенью: названы лучшие многолетники для клумб.

Какие цветы хорошо переносят мороз

Алиссум. Это небольшой куст с мелкими белыми или розовыми цветами. Может пережить морозы до 3 градусов, если они длятся не больше двух-трех дней.

С наступлением оттепели цветок возвращается к жизни.

Вербена также неплохо переносит заморозки, а многолетние сорта, например вербена прямая, нуждаются в укрытии на зиму.

Чтобы растение без потерь дожило до весны, перед укрытием его побеги стоит обрезать практически под корень.

Хризантема – многолетний цветок, который сохраняет цветение до первого снега или даже после него.

Лучше всего переносит заморозки хризантема индийская. При минусовой температуре она меняет цвет своих соцветий, делая ваш цветник еще привлекательнее.

Астра кустовая не боится не только мороза, но и снега. Куст спокойно переживет несколько дней под снегом, а цвести будет до самого ноября.

Годеция. Кратковременные заморозки этот цветок перенесет достаточно легко.

Выживет при промерзании грунта до минус трех градусов.

Календула – один из самых морозостойких цветков. Выживает и продолжает цвести при температуре воздуха до минус 7 градусов. Нулевую температуру может выдерживать несколько дней подряд.

Рудбекия - это ярко-желтый цветок, цветение которого может продолжаться до конца осени. Если вы выращиваете это растение в качестве многолетнего, то на зиму его придется укрыть.

Смотрите видео - Какие цветы хорошо переносят мороз:

Ранее Главред писал, какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

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