Какие цветы нужно сажать осенью: названы лучшие многолетники для клумб

Если приложить осенью немного старания и добавить свою фантазию, то весной получится красивейший цветник.

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Какие многолетние цветы можно сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чтобы наслаждаться цветущим садом весной и летом, клумбу нужно закладывать осенью. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, какие цветы нужно сажать осенью и почему.

Кстати, если у вас нет много времени и возможности часто работать на даче, а любоваться цветами все равно хочется, то стоит обратить внимание на цветы-самосевки. Однажды посадив их, красивая клумба обеспечена, а хлопот не будет почти никаких. Читайте материал: Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевок.

Осенняя посадка многолетних цветов - плюсы и минусы

Во-первых, цветы, которые сажают осенью, всходят и расцветают на 2-3 недели раньше, чем посаженные весной.

Во-вторых, они вырастают более крепкими, закаленными, поэтому легко переживают небольшие заморозки.

Корневая система таких цветов лучше развита, чем у растений, посаженных весной, поэтому им проще пережить засуху.

Весной у садоводов очень много забот. Таким образом можно забыть и не вовремя высадить рассаду или посеять семена, а это негативно скажется на качестве растений.

Есть и минусы осенней посадки цветов. При осеннем посеве цветов наблюдается пониженная всхожесть семян, поэтому рекомендуется их более густой посев.

Для посадки под зиму подойдут далеко не все растения - нужно отбирать морозоустойчивые.

Многолетники, дающие в осенний период большой прирост молодых корней, лучше высаживать под зиму. К таким цветам можно отнести клематис, многолетние примулы астры, флокс метельчатый, гелениум, лилейники, ирис, ландыш, пион и другие. До морозов такие растения успеют укорениться и успешно перезимуют.

Осенью необходимо посадить в грунт и маленькие луковички, которые за лето нарастают в пазухах листьев у таких видов лилий, как, например, бульбоносная тигровая. Через 2-3 года молодое растение зацветет.

Чтобы рассада двухлетних и многолетних цветов до морозов успела прижиться, ее высаживают в конце сентября. В таком случае маргаритки, виолы, турецкая гвоздика и незабудки успешно перезимуют.

Осенняя пора отлично подходит для пересадки многолетних цветов. В это время также рекомендуется высаживать многие сорта роз.

Какие цветы многолетники можно посадить под зиму

Чтобы осенняя посадка весной доставила море удовольствия, необходимо тщательно ее спланировать. Сначала нужно выбрать цветы, которые хочется посадить. Обратите внимание на высоту растения, сроки цветения, цветовую гамму. Организация клумбы зависит только от вкуса и пожеланий цветовода.

Итак, какие многолетние цветы можно сажать осенью?

В сентябре высаживают такие растения: маргаритка, виола, турецкая гвоздика, незабудки, люпин, астильб, хосты, бруннеры, корневищные ирисы, лилейники. Черенками размножают барвинок и высаживают розы. Во второй половине сентября можно посадить флокс метельчатый, аквилегии и рудбекии.

В течение первой недели сентября сажают мелколуковые растения – пушкинию, сциллу, мускари, крокус и хионодоксы. Делят кусты и пересаживают астильбу, флоксы, рудбекию и солидаго.

В начале второй декады месяца высаживают луковицы нарциссов, а через неделю – гиацинтов.

В самом конце сентября высаживают тюльпаны.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Октябрь. В первой половине месяца можно высаживать и пересаживать те же цветы, что и в сентябре, а конце октября можно сажать ландыши, а также делить и рассаживать разросшиеся кусты пионов.

К середине октября можно сажать гиацинты и тюльпаны.

В дождливую осень место посадки гиацинтов лучше накрыть полиэтиленом во избежание переувлажнения почвы.Тюльпаны же сырости не боятся и быстро укореняются.

Ноябрь. В последний месяц осени цветы уже не сажают. В ноябре их только покрывают и мульчируют на зиму.

В принципе, в ноябре можно рискнуть посадить луковицы тюльпанов. Однако укорениться они смогут только в том случае, если в течение месяца будет не холоднее 5 ºC.

Смотрите видео - Какие цветы сажают осенью в открытый грунт:

Ранее Главред писал о том, какие растения можно посадить в глухой тени в саду. Читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

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