Как избавиться от сорняков на клумбе: способ, который быстро решит проблему

Чем можно засыпать клумбу, чтобы не росла трава – песком, который нужно покрыть геотекстилем и щебенкой, так вредители перестанут расти на вашем участке.

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Чем засыпать землю от сорняков на клумбе / Скриншот YouTube

Каждый дачник знает, как сложно бороться с сорняками на своем участке. Они повреждают урожай и мешают другим растениям. Многие интересуются, как избавиться от сорняков на клумбе, и что можно постелить под щебень, чтобы не росла трава. Мы расскажем об интересном способе, который нашли на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала Ландшафтный дизайн показал, как в несколько шагов убрать клумбы и защитить их от вредных сорняков.

Как сделать клумбу без сорняков

Избавляемся от сорняка

Нужно прополоть, промотыжить и выровнять почву. Нужно сделать так, чтобы земля вокруг растений стала совсем чистой от сорняков.

Засыпаем землю в клумбе песком

Нужно небольшим тонким слоем засыпать клумбу вокруг растения песком.

Укладываем на песок геотекстиль

Геотекстиль сегодня продается во многих садовых магазинах. Он мешает прорастать сорнякам. Его нужно простелить в клумбу, делая надрезы в местах, где ваши растения.

Декорируем клумбу сверху

Берем тележку с щебнем и засыпаем ее в клумбу. Если нет щебня, можно использовать керамзит, мраморную крошку, древесную щепу или кору, декоративную щебенку. То, что насыпали, распрямляем лопатой по периметру клумбы.

Способ помогает задекорировать ваши растения. Таким образом вы сможете не только избавиться от сорняков, но и сохранить нужную для растений влагу.

Какой вред причиняют сорняки? Сорняки – это дикорастущие растения, которые растут на сельскохозяйственных угодьях. Они вредны тем, что снижают урожайность и ухудшают качество урожая. Сорняки отбирают влагу у растений, с которымыми растут рядом, лишая их влаги и питательных веществ. В результате растения могут желтеть и засыхать, пишет Википедия.

Смотрите видео, как надолго избавиться от сорняков в клумбе:

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