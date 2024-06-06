УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевок

Анна Ярославская
6 июня 2024, 02:39
7
Семена самосевок зимуют, а весной оживают и дают многочисленные всходы. Благодаря этому отпадает необходимость каждую весну сеять и заниматься рассадой.
Цветы
Какие цветы растут сами по себе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Если у вас нет много времени и возможности часто работать на даче, а любоваться цветами все равно хочется, то стоит обратить внимание на цветы-самосевки. Однажды посадив их, красивая клумба обеспечена, а хлопот не будет почти никаких.

Если вам интересно, какие быстрорастущие цветы можно высадить в первый месяц лета, чтобы они цвели до осени или даже до первых заморозков, читайте материал: Будут цвести до заморозков: какие быстрорастущие цветы посадить в июне.

Какие цветы растут сами по себе

Итак, какие цветы посадить без ухода? Среди однолетних растений есть группа цветов, которые способны размножаться сами. У них за один сезон полностью проходит весь цикл развития, а осенью созревают семена. Они высыпаются на землю и с помощью ветра животных, птиц разносятся по всему участку.

Семена самосевок спокойно зимуют, а весной оживают и дают многочисленные всходы. Благодаря этому отпадает необходимость каждую весну сеять и заниматься рассадой.

Способность размножаться самосевом имеют также и некоторые двулетние и многолетние растения.

На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали о лучших, по мнению опытных садоводов, цветах-самосейках для сада.

Многолетние самосеющиеся цветы

Календула. Ее желто-оранжевые цветы радуют глаз с лета и до глубокой осени.

Календула совершенно неприхотлива в уходе, за что ее любят даже ленивые цветоводы.

Календула
Календула / Фото: pixabay.com

Семена спокойно переносят зиму и весной активно всходят без участия человека.

Календула активно используется в медицине, так как обладает бактерицидным действием.

Ишольция. Этот цветок может иметь расцветку от белого до оранжевого. Ишольция абсолютно не привередлива. Она будет радовать цветением, даже если ее посадить её в сухую бесплодную песчаную почву.

Продолжительное цветение длится с начала лета и до середины осени.

Алисум. Это растение обладает невероятно нежным медовым ароматом. Цветение начинается в мае и продолжается у некоторых сортов до самых заморозков.

Мелкие цветочки этого растения настолько густо усыпают весь куст, что из-за них практически не видно листьев и стеблей.

Алисум
Алисум / Фото: pixabay.com

Львиный зев. Яркость цветов львиного зева просто поражает. Они бывают желтыми, розовыми, фиолетовыми, синими, оранжевыыми и украшают цветник с самого начала лета и до заморозков.

Львиный зев
Львиный зев / Фото: pixabay.com

Незабудка. Эти невысокие растения знакомы всем, но мало кто знает, что кроме привычного всем голубого цвета теперь появились еще розовые и белые незабудки.

Растение спокойно переносит и низкие, и высокие температуры, и нетребовательно к почве.

Цветок невысокий - не больше 30 сантиметров. Легко размножается самосевом.

Космея. Куст имеет невысокий, ветвистый, к условиям неприхотлив, но лучше будет расти на солнце.

Космея начинает свое цветение в июне, а заканчивает перед заморозками.

Это растение - прекрасный вариант для тех, кто хочет несложный в уходе цветок.

Космея
Космея / Фото: pixabay.com

Василек станет прекрасным украшением сада и не доставит хлопот в уходе. Кроме того, это цветок нашел применение в медицине, так как обладает мочегонным действием. Не обошли стороной василек и косметологи. Он известен своими противовоспалительными свойствами, поэтому входит в состав средств по уходу за лицом и волосами.

Василек
Василек / Фото: pixabay.com

Ипомея – это растение семейства вьюнковые. От своих собратьев по семейству она отличается размерами. В длину ипомея может достигать четырех метров.

Легко и быстро ипомея заплетает любую поверхность - беседку или забор, поэтому является одним из фаворитов вертикального озеленения.

Ипомея
Ипомея / Фото: pixabay.com

Смотрите видео - Названы 10 лучших самосевных цветов:

Ранее Главред назвал топ-5 многолетников для пышной клумбы. В результате в саду будет настоящий ковер из цветов.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы интересные новости
Реклама

Главное за день

"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

03:30 Украина
В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

03:00 Украина
Байден не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины: в США разъяснили позицию президента

Байден не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины: в США разъяснили позицию президента

22:58 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхак 6840

Как прочистить забитую раковину: мужчина показал удивительный лайфхак

Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление 3194

Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление

Надо как-то заканчивать войну : а вы Путина спросили? 2805

"Надо как-то заканчивать войну": а вы Путина спросили?

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды 2728

Украину накрывают дожди: каким регионам готовиться к ухудшению погоды

Последние новости

03:30

"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

03:00

В штурм пойдут десятки тысяч солдат: РФ готовится к летнему наступлению - Defence Express

02:39

Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевокВидео

02:00

Покоя ему не будет: российский продюсер "зарыл" внука Аллы Пугачевой

01:30

Есть еще порох: 61-летней Деми Мур приписывают роман с молодой поп-звездой - СМИ

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
01:00

РФ угрожает французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ

00:03

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

00:00

'Скала' Джонсон прокомментировал съемку в одном голливудском кино с Усиком

05 июня, среда
22:58

Байден не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины: в США разъяснили позицию президента

Реклама
22:41

"Шторм… ATACMS": Путин позорно запутался в наименованиях западных ракетВидео

22:16

12 областей без света: где ввели аварийные отключения электроэнергии

21:50

Наступление РФ на Харьковщине стало провалом: в The Telegraph разнесли россиян

21:49

Жданов "на пальцах" объяснил, как два Patriot защитят Харьков от ударов

21:42

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

21:37

Разрушен отель в курортном поселке: РФ ударила ракетой по Одесской области

21:03

Какой сорт огурцов можно посадить в июне: советы, которых многие не знаютВидео

20:56

В одном из крупных городов отключения света будут более длительными

20:34

США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФВидео

19:58

Как получить пышный укроп: способ, который порадует всех дачниковВидео

19:56

Число российских оккупантов в Украине существенно возросло: что говорят в ГУР

Реклама
19:49

Сильные грозы и дожди: в каких областях будет бушевать непогода

19:22

Графики отключения света 6 июня: "Укрэнерго" предупредило о дефиците

19:10

Зачем Трамп берет пример с Януковичамнение

19:00

Пункты управления взрываются: в ВСУ рассказали о весомых потерях врага на Юге

18:59

Премьер Александр Стоянов покидает балетную сцену - реакция Екатерины Кухар

18:55

Чем обработать баклажаны, чтобы не ел колорадский жук: очень грамотный совет

18:53

Подействовало: русские в панике перебрасывают ПВО в Крым, оголяя другие позиции

18:46

Женщины - в ТЦК, мужчины - на фронт: министр высказалась о военнообязанных женщинах

18:44

У Путина началась паника: сколько продлится наступление россиян - детали от Жданова

18:23

Смертельная ловушка для оккупантов: Жданов раскрыл сценарий ударов по Крыму

18:01

Германия готовится к войне с РФ: сколько есть времени на подготовку

17:59

Войско РФ - это "Тришкин кафтан": Жданов анонсировал освобождение юга и Крыма

17:49

Это унижает Путина: стало известно, что сыграет центральную роль в битве за Крым

17:44

Популярный украинский актер перенес операцию - фото из палаты

17:42

"Серьезный замес": россияне ломятся в стратегически важный город На Донетчине

17:39

Киев радикально изменил военную тактику: бои перешли на территорию России - BILD

17:24

РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов: в ВСУ раскрыли детали адских боев

17:10

Как облагородить пень: интересные идеи, о которых мало кто догадываетсяВидео

17:01

Как правильно - "зал" или "зала": ответ удивитВидео

16:55

Воинский учет юношей, которые за границей: в правительстве рассказали об отсрочке

Реклама
16:47

Известный ведущий поделился трогательными воспоминаниями про Руслану Писанку

16:36

Ситуация на фронте сложная, оккупанты наступают на многих направлениях - Сырский

16:17

Приметы 6 июня: что нужно сделать, чтобы укрепить свое здоровье

16:17

Уволенная после обращения журналистов Гуменюк получила новую должность в ОК "Юг": детали

16:13

Странный вид: Собчак вышла в свет в ползунках

16:06

Макрон готовит громкое заявление: что будут делать войска Франции в Украине

15:53

Раскрыты ракеты для F-16, которые способны уничтожить аэродром "Энгельс"

15:40

РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

15:35

Как очистить стену от плесени и грибка: очень простой, но эффективный способВидео

15:25

Меган Маркл и принц Гарри получили публичное унижение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять