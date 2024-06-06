Шикарная клумба без хлопот: садовод назвала топ 10 цветов-самосевок

Семена самосевок зимуют, а весной оживают и дают многочисленные всходы. Благодаря этому отпадает необходимость каждую весну сеять и заниматься рассадой.

https://glavred.info/sad-ogorod/shikarnaya-klumba-bez-hlopot-sadovod-nazvala-top-10-cvetov-samosevok-10570772.html Ссылка скопирована

Какие цветы растут сами по себе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Если у вас нет много времени и возможности часто работать на даче, а любоваться цветами все равно хочется, то стоит обратить внимание на цветы-самосевки. Однажды посадив их, красивая клумба обеспечена, а хлопот не будет почти никаких.

Если вам интересно, какие быстрорастущие цветы можно высадить в первый месяц лета, чтобы они цвели до осени или даже до первых заморозков, читайте материал: Будут цвести до заморозков: какие быстрорастущие цветы посадить в июне.

Какие цветы растут сами по себе

Итак, какие цветы посадить без ухода? Среди однолетних растений есть группа цветов, которые способны размножаться сами. У них за один сезон полностью проходит весь цикл развития, а осенью созревают семена. Они высыпаются на землю и с помощью ветра животных, птиц разносятся по всему участку.

Семена самосевок спокойно зимуют, а весной оживают и дают многочисленные всходы. Благодаря этому отпадает необходимость каждую весну сеять и заниматься рассадой.

Способность размножаться самосевом имеют также и некоторые двулетние и многолетние растения.

На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали о лучших, по мнению опытных садоводов, цветах-самосейках для сада.

Многолетние самосеющиеся цветы

Календула. Ее желто-оранжевые цветы радуют глаз с лета и до глубокой осени.

Календула совершенно неприхотлива в уходе, за что ее любят даже ленивые цветоводы.

Календула / Фото: pixabay.com

Семена спокойно переносят зиму и весной активно всходят без участия человека.

Календула активно используется в медицине, так как обладает бактерицидным действием.

Ишольция. Этот цветок может иметь расцветку от белого до оранжевого. Ишольция абсолютно не привередлива. Она будет радовать цветением, даже если ее посадить её в сухую бесплодную песчаную почву.

Продолжительное цветение длится с начала лета и до середины осени.

Алисум. Это растение обладает невероятно нежным медовым ароматом. Цветение начинается в мае и продолжается у некоторых сортов до самых заморозков.

Мелкие цветочки этого растения настолько густо усыпают весь куст, что из-за них практически не видно листьев и стеблей.

Алисум / Фото: pixabay.com

Львиный зев. Яркость цветов львиного зева просто поражает. Они бывают желтыми, розовыми, фиолетовыми, синими, оранжевыыми и украшают цветник с самого начала лета и до заморозков.

Львиный зев / Фото: pixabay.com

Незабудка. Эти невысокие растения знакомы всем, но мало кто знает, что кроме привычного всем голубого цвета теперь появились еще розовые и белые незабудки.

Растение спокойно переносит и низкие, и высокие температуры, и нетребовательно к почве.

Цветок невысокий - не больше 30 сантиметров. Легко размножается самосевом.

Космея. Куст имеет невысокий, ветвистый, к условиям неприхотлив, но лучше будет расти на солнце.

Космея начинает свое цветение в июне, а заканчивает перед заморозками.

Это растение - прекрасный вариант для тех, кто хочет несложный в уходе цветок.

Космея / Фото: pixabay.com

Василек станет прекрасным украшением сада и не доставит хлопот в уходе. Кроме того, это цветок нашел применение в медицине, так как обладает мочегонным действием. Не обошли стороной василек и косметологи. Он известен своими противовоспалительными свойствами, поэтому входит в состав средств по уходу за лицом и волосами.

Василек / Фото: pixabay.com

Ипомея – это растение семейства вьюнковые. От своих собратьев по семейству она отличается размерами. В длину ипомея может достигать четырех метров.

Легко и быстро ипомея заплетает любую поверхность - беседку или забор, поэтому является одним из фаворитов вертикального озеленения.

Ипомея / Фото: pixabay.com

Смотрите видео - Названы 10 лучших самосевных цветов:

Ранее Главред назвал топ-5 многолетников для пышной клумбы. В результате в саду будет настоящий ковер из цветов.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред