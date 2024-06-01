Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников

Живая изгородь станет украшением любого сада, облагородит его внешний вид, добавив элемент логичности и завершенности.

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Кустарники для живой изгороди: фото и название / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, yaskrava.com.ua

Многие дачники окружают свой участок забором, однако есть более живописный способ отгородиться от улицы, а именно - посадить живую изгородь. Какие кусты посадить вместо забора, рассказали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

К слову, если вы не знаете, что посадить в тени или возле забора, читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

Что лучше посадить для живой изгороди

Морозостойкие кустарники для живой изгороди - идеальный выбор для любого сада. К ним относится спирея. Это отличный декоративный быстрорастущий кустарник для живой изгороди. Весной спирея цветет, а осенью ее листья приобретают красивую окраску. Эта живая изгородь вырастает высотой чуть более метра.

Кустарник хорошо переносит зимние морозы и летнюю засуху, ничем не болеет и красиво выглядит в любое время года.

Спирея / Фото: pixabay.com

Спирея нетребовательна к почвам. Для поддержания аккуратного внешнего вида кустарника рекомендуется обрезать отцветшие соцветия.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Вам нужна живая изгородь быстрорастущая многолетняя вечнозеленая? Остановите свой выбор на туе.

При правильном уходе живые изгороди из туй сохраняют привлекательный вид круглый год.

Такая живая изгородь является вечнозеленой. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену.

Туя / Фото: pixabay.com

К недостаткам туи можно отнести ее выгорание на ярком солнце, хвоя при этом теряет декоративность и приобретает коричневый цвет.

Снежноягодник - самый неприхотливый кустарник для живой изгороди. Снежноягодник невысокий, растет до 1 метра. Болезни и вредители ему не страшны.

Снежноягодник переносит обрезку и формировочную стрижку.

Снежноягодник / Фото: pixabay.com

Какой кустарник самый быстрорастущий? К этой категории можно отнести кизильник. Данный кустарник является очень выгодным вариантом зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит обрезку и держит форму.

Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к климатическим условиям.

Кизильник / Фото: pixabay.com

Кизильник не требователен к почвам и хорошо себя чувствует в городских условиях. Плоды растения не ядовиты.

Важно учитывать, что ветви кизильника очень быстро растут, поэтому регулярная обрезка необходима для поддержания формы и привлекательности кустарника.

Пузыреплодник – эффектный, мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. У него раскидистые ветви с крупными декоративными листьями. В высоту достигает 3 метров.

Легко черенкуется и быстро отрастает, отличается неприхотливостью. Кроме того, он морозостойкий и засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет.

Пузыреплодник / Фото: yaskrava.com.ua

Барбарис прекрасно подойдет для создания непроходимой, непросматриваемой изгороди на даче. Опытные садоводы рекомендуется выбирать высокорослые сорта.

Существует много неприхотливых сортов кустарников для живой изгороди с красивой листвой разных оттенков. Один из видов - Барбарис Тунберга. Он не только цветет, но и плодоносит.

Барбарис / Фото: pixabay.com

Стоит учитывать, что у барбариса есть острые колючки, что усложняет уход за кустарником. При недостатке солнечного света теряется декоративность листьев. Также к минусам можно отнести тот факт, что растение легко размножается и появляется там, где его рост нежелателен.

Смотрите видео - Названы красивые и быстрорастущие кустарники для живой изгороди:

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