Не поделили стул: приспешники Путина опозорились на переговорах с США

Главное:
- Во время встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии произошел скандал
- Американские чиновники стали свидетелями конфуза с представителями Путина
Во время переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США представители страны-агрессора России продемонстрировали внутренний хаос вместо серьезных дипломатических усилий.
Как сообщили источники телеграм-канала Агентство, кремлевский диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в феврале 2025 года в Саудовскую Аравию две конкурирующие группы - главу МИД Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Как выяснилось, диктатор не предупредил первых двух представителей РФ о том, что в составе делегации будет и Дмитриев. Поэтому, когда Лавров увидел дополнительный стул за столом, он демонстративно его отодвинул. Дмитриев в свою очередь дождался, пока Лавров выйдет и таки занял место за столом.
Эта сцена произошла на глазах у представителей США, а именно спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, госсекретаря Марка Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца.
Но это не единственный курьез россиян во время переговоров в Эр-Рияде. Ни одно ответственное ведомство России не предупредило официально о визите Дмитриева в США. Об этом узнали американские СМИ из-за того, что с российского чиновника сняли санкции для въезда в Штаты.
Источники сообщили, что РФ показала себя на этих переговорах не как равноправного, а как хаотичного игрока с внутренней несогласованностью, кадровым кризисом и дипломатической слабостью.
Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде - что известно
Напомним, Главред писал, что в госдепе США объяснили, что переговоры между представителями Соединенных Штатов и России, которые состоялись 18 февраля на территории Саудовской Аравии не означали начало мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.
Зато накануне страна-оккупант Россия на встрече с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии планировала договориться о том, как "начинать переговоры по Украине".
Впоследствии в США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде "важным шагом вперед". По словам представительницы Госдепартамента США Тэмми Брюс, во время переговоров 18 февраля официальные лица США и России договорились о том, чтобы создать механизм консультаций для решения проблем, возникающих в двусторонних отношениях, с целью принятия необходимых мер для нормализации работы дипломатических миссий.
Больше новостей:
- Остаются ли США в составе НАТО: Рубио дал окончательный ответ
- Как преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: в Раде назвали "рецепт"
- Нужно окно возможностей: нардеп спрогнозировала, когда Украина станет членом ЕС
Переговоры России и США в Саудовской Аравии
Переговоры России и США в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Эта встреча стала первой на высоком уровне после начала полномасштабной войны в Украине.
Переговоры между представителями Штатов и страны-агрессора России продолжались 4,5 часа. В США эту встречу назвали проверкой намерений РФ по прекращению войны в Украине. Представитель РФ Ушаков взамен заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо. По его словам, обе делегации договорились продвигать двусторонние отношения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред