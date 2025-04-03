Не поделили стул: приспешники Путина опозорились на переговорах с США

Переговоры, которые РФ подавала как пример серьезной дипломатии, показали внутренний хаос страны-агрессора.

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Ставка Путина на демонстрацию серьезной дипломатии делегацией из его приспешников не сыграла / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

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Во время встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии произошел скандал

Американские чиновники стали свидетелями конфуза с представителями Путина

Во время переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США представители страны-агрессора России продемонстрировали внутренний хаос вместо серьезных дипломатических усилий.

Как сообщили источники телеграм-канала Агентство, кремлевский диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в феврале 2025 года в Саудовскую Аравию две конкурирующие группы - главу МИД Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

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Как выяснилось, диктатор не предупредил первых двух представителей РФ о том, что в составе делегации будет и Дмитриев. Поэтому, когда Лавров увидел дополнительный стул за столом, он демонстративно его отодвинул. Дмитриев в свою очередь дождался, пока Лавров выйдет и таки занял место за столом.

Эта сцена произошла на глазах у представителей США, а именно спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, госсекретаря Марка Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца.

Спецпредставители Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Но это не единственный курьез россиян во время переговоров в Эр-Рияде. Ни одно ответственное ведомство России не предупредило официально о визите Дмитриева в США. Об этом узнали американские СМИ из-за того, что с российского чиновника сняли санкции для въезда в Штаты.

Источники сообщили, что РФ показала себя на этих переговорах не как равноправного, а как хаотичного игрока с внутренней несогласованностью, кадровым кризисом и дипломатической слабостью.

Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде - что известно

Напомним, Главред писал, что в госдепе США объяснили, что переговоры между представителями Соединенных Штатов и России, которые состоялись 18 февраля на территории Саудовской Аравии не означали начало мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.

Зато накануне страна-оккупант Россия на встрече с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии планировала договориться о том, как "начинать переговоры по Украине".

Впоследствии в США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде "важным шагом вперед". По словам представительницы Госдепартамента США Тэмми Брюс, во время переговоров 18 февраля официальные лица США и России договорились о том, чтобы создать механизм консультаций для решения проблем, возникающих в двусторонних отношениях, с целью принятия необходимых мер для нормализации работы дипломатических миссий.

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Переговоры России и США в Саудовской Аравии Переговоры России и США в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Эта встреча стала первой на высоком уровне после начала полномасштабной войны в Украине. Переговоры между представителями Штатов и страны-агрессора России продолжались 4,5 часа. В США эту встречу назвали проверкой намерений РФ по прекращению войны в Украине. Представитель РФ Ушаков взамен заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо. По его словам, обе делегации договорились продвигать двусторонние отношения.

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