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Как преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: в Раде назвали "рецепт"

Алексей Тесля
3 апреля 2025, 14:24
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Украине следует достичь такого уровня выполнения норм для вступления в ЕС, уверена Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала вопрос перспектив евроинтеграции Украины / Коллаж: Главред, фото: Facebook/ivanna.klympushtsintsadze, ОП

Главное из заявлений Климпуш-Цинцадзе:

  • Украине следует достичь максимального уровня выполнения норм для вступления в ЕС
  • Многие внутри ЕС злоупотребляют своими правами как члена Европейского Союза

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала вопрос о том, каким образом Украине выстраивать отношения с теми странами ЕС, которые выступают против вступления Киева в ЕС.

"Проблема в том, что нам нужно быть святее, чем Папа Римский. И это достаточно сложно. Когда мы выполняли свои задачи в рамках семи условий на уровне кандидатства, которые потом расширились дополнительными требованиями, многие наши лучшие друзья в Европейском Союзе постоянно подчеркивали: вы должны сделать это не на 99%, а на 110%", - подчеркнула она в интервью Главреду.

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Народный депутат отметила, что Украине следует достичь такого уровня выполнения норм для вступления в ЕС, чтобы "глядя в зеркало, мы гордились тем, что видим, а не закрывали глаза на собственные недостатки".

"Как только мы осознаем, что должны максимально качественно отработать каждый элемент нашего движения, нам станет легче заручиться поддержкой всех 26 стран (в каждом случае), даже если одна из них выступит против. Потому что сегодня это Венгрия, а завтра это может быть кто-то другой по другой причине. Именно для этого нам нужны железные аргументы", - говорит она.

Глава парламентского комитета Рады убеждена в том, что Украина способна сделать все необходимое, чтобы иметь важные аргументы для переговорв.

"Мы не второсортные. Мы не хуже любой страны, которая вступила в Европейский Союз. Но Европейский Союз сейчас будет дуть на холодное в том числе и потому, чтобы не взять в свой состав "хромых уток". Тем более, что многие внутри злоупотребляют своими правами как члена Европейского Союза. Украина должна войти в ЕС с высоко поднятой головой, чтобы на нас смотрели с уважением, а не свысока. Нам нужна будет помощь ЕС в восстановлении, но это другого типа помощь, чем когда мы и дальше будем говорить о продолжении коррупционной истории, политических преследований, ограничений прав и свобод, проблем с верховенством права и свободой медиа", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Вступление Украины в Европейский Союз - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина станет членом Евросоюза сразу после окончания войны. Украина и Европа всегда принадлежали друг другу, а сегодня общая задача – подтвердить эту реальность.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны смогут выразить свою позицию относительно вступления Украины в Европейский Союз путем голосования.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить процесс евроинтеграции Украины и предложил установить конкретный срок ее вступления в ЕС - 1 января 2030 года. Такое заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" (SupportUkraine), который состоялся 24 февраля.

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Кто такая Иванна Климпуш-Цинцадзе

Иванна Орестовна Климпуш-Цинцадзе (род. 5 июля 1972, Киев) - украинская политическая и общественная деятельница, народный депутат Украины Верховной Рады VIII и IX созывов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (от 29 августа 2019), пишет Википедия.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (16 апреля 2016 - 29 августа 2019).

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