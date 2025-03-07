Орбан хочет провести в Венгрии голосование о вступлении Украины в ЕС - детали

Кратко:
- Орбан хочет провести опрос о поддержке венграми вступления Украины в ЕС
- Результаты опроса не являются юридически обязательными
- Они используются для укрепления политических решений
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры будут голосовать относительно того, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Об этом пишет Politico.
"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", - сказал Орбан.видео дня
Отмечается, что с 2010 года правительство Виктора Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+.
Опросы, которые направляются всем избирателям, формулируются способом, который поддерживает правительственную позицию, а их результаты не являются юридически обязательными, но используются для укрепления политических решений.
"Впервые в Европе венгры имеют шанс решить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС или нет", - заявил представитель венгерского правительства Балаш Орбан.
Журналисты предполагают, что это голосование будет направлено против Украины.
Вступление Украины в ЕС - что известно
Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, нынешняя ситуация не позволяет стране стать членом ЕС, а такой шаг может негативно сказаться на экономике Венгрии.
В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и установить конкретную дату - 1 января 2030 года.
Кроме того, Украина надеется в 2025 году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что этому может поспособствовать польское и датское председательство в Совете ЕС.
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Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
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