Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

Зеленский поделился ожиданиями от польского председательства в Совете Европейского союза, которое стартовало с 1 января.

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Зеленский встретился с украинской общиной в Варшаве / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Зеленский встретился с украинской общиной в Варшаве

Президент рассказал о своей амбициозной цели

Украина надеется в 2025 году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что этому может способствовать польское и датское председательство в Совете ЕС. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Во время встречи с украинской общиной в Варшаве глава государства, среди прочего, обсудил вопросы евроинтеграционного курса государства.

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В Офисе президента отметили, что Зеленский поделился ожиданиями от польского председательства в Совете Европейского союза, которое стартовало с 1 января и продлится полгода.

По словам главы государства, за это время Украина рассчитывает открыть три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.

"Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три. Потом - Дания (после председательства Польши в Совете ЕС с января по июнь очередь будет передана Дании на полугодовой период, то есть с июля по конец декабря 2025 года, - ред.): хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет. У нас есть амбициозная цель открыть 5-6 кластеров", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "в принципе" возможно открыть и все в этом году "если выйдет".

"Будем стараться это все сделать", - резюмировал президент.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Как сообщал Главред ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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