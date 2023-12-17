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Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро - The Times

Дмитрий Видоменко
17 декабря 2023, 09:56
Вступление Украины в ЕС может затянуться до 2030 года из-за ряда проблем, сообщают аналитики в комментарию изданию The Times.
Евросоюз, евро
Из-за ряда проблем вступление Украины в Евросоюз может быть отсрочено по меньшей мере до 2030 года - The Times / коллаж Главред, фото УНИАН

Вступление Украины в Евросоюз привело бы к самым радикальным изменениям в блоке за последние десятилетия. Об этом сообщает легендарное британское издание The Times.

Из-за ряда проблем вступление Украины в Евросоюз может быть отсрочено по меньшей мере до 2030 года. Но не исключено, говорят эксперты, что в ближайшие годы официальный Киев может ждать и до следующего десятилетия.

Авторы материала указывают, что споры на саммите ЕС по пересмотру расходов – небольшого масштаба проблема по сравнению с тем, что стоимость членства Украины в блоке оценивается минимум в 186 млрд евро. Именно такую сумму должны будут отдать богатые страны Евросоюза.

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Кроме того, якобы большинство европейских государств также опасаются потерять право национального вето в вопросах вроде будущих бюджетов либо расширения ЕС.

Сообщается, что членство в Евросоюз обычно носит как тактический, так и геополитический характер. Это помогло бы укрепить Украину, закрепив ее позиции на Западе перед возможным переизбранием Дональда Трампа на пост президента США. А ведь этот скандальный политик громогласно заявлял, что стремится прекратить финансирование украинской армии.

"Украина является частью геополитической сферы Европы. Так же, как и западные Балканы, Турция и Кавказ. Это поднимает еще один вопрос ‒ можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда потребность в принятии Сербии, Албании и Боснии еще более безотлагательна?", – пишут журналисты.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, глава Кремля Владимир Путин подтвердил, что, несмотря на огромные потери, международную изоляцию и проблемы в экономике, цели России в войне против Украины остались прежними. Путин надеется "пережить" коллективный Запад, но он ошибается. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Также, министерство иностранных дел Украины приветствует достижения на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Помимо прочего, сенат США будет голосовать за военную помощь Украине и Израилю уже на следующей неделе. Переговоры между демократами и республиканцами по изменению политики безопасности границ продолжаются. Об этом заявил лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер.

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