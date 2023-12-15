Фонд ЕС для Украины на €50 млрд: у Орбана выдвинули новое требование

Финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится, заявили в МИД.

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В МИД сделали заявление по поводу выделения средств Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел Украины приветствует достижения на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

"Это четкий сигнал о том, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование. 50 млрд. евро, выделенных Евросоюзом для Украины, будут направлены, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС", - указано в заявлении.

МИД приветствует историческое решение Европейского Совета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и Ожидает скорейшего начала подготовки Европейской Комиссией мандата на переговоры и аналитической оценки украинского законодательства (скрининга).

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"Важным также стало согласование 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Украина давно работала вместе с партнерами над новым европейским санкционным пакетом, который будет способствовать закрытию для России лазеек для обхода санкций, а также уменьшать возможности дальнейшего финансирования российской военной машины", - сказано в тексте.

МИД также приветствует обязательства ЕС и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи ЕС, а также через двустороннюю помощь государств-членов.

"Призываем ЕС как можно скорее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира. Поддерживаем предложение Европейского Совета ускорить работу над реформированием EPF и увеличением его финансирования для лучшего удовлетворения военных нужд Украины. Надеемся также на скорейшее согласование механизма использования российских замороженных активов для восстановления Украины, а также их направление на нужды Украины, в частности через Ukraine Facility", - подчеркнули в ведомстве.

Позиция Венгрии

Венгрия настаивает, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта перед тем, как согласовать обновленный бюджет союза, содержащий пакет финпомощи для Киева, сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

"Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств", - заявил Орбан журналистам в Брюсселе. Он отметил, что Венгрия "готова к переговорам" по бюджетным вопросам.

Выделение помощи ЕС Украине

В среду лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры вернутся к пересмотру бюджета ЕС, которые предусматривает выделение Украине пакета помощи на 50 млрд евро в течение ближайших лет, в начале следующего года.

Мишель отметил, что основным препятствием для одобрения новой версии бюджета стал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как известно, в декабре 2022 года Евросоюз решил заморозить выделение Венгрии около 30 млрд евро в связи с опасениями по поводу несоблюдения принципов верховенства права и недостаточных мер борьбы против коррупции. Еврокомиссия объявила о разблокировании для Венгрии части средств из фондов сплочения накануне Европейского совета.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето. Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги. Внеочередной саммит ЕС соберется в январе.

Как сообщал Главред, ранее главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

Также сообщалось, что Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине. Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского министра Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины".

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