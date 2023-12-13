Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

Правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро для Киева.

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Венгрия назвала условия для снятия вето / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

Правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) для Киева, который начнется в следующем году в рамках более широкой борьбы за бюджет ЕС на встрече лидеров, которая начнется в четверг. Замечания Балаша Орбана, который не связан с премьер-министром, свидетельствуют о том, что Венгрия стремится получить высокую цену за свое согласие, которое может быть трудно принять остальной части блока, отметил он интервью Bloomberg.

"Финансирование Венгрии ЕС и финансирование Украины - это две отдельные проблемы. Но если ЕС настаивает на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы становятся связанными", - сказал Балаш Орбан. видео дня

Он также сказал, что Венгрия по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи и предпочла бы, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год без изменений в бюджет. По его словам, Будапешт также "рассмотрит возможность внести свой вклад" в пакет.

Напомним, что Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине. Премьер-министр Венгрии и Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву.

Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине. Члены Республиканской партии США хотят встретиться с соратниками пропутинского министра Виктора Орбана. Они планируют добиться "прекращения военной поддержки Украины".

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