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"Переговоры не должны начаться": Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС

Юрий Берендий
10 ноября 2023, 10:41
В Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры относительно членства Украины в союзе и отметили, что это не связано с конфликтом внутри ЕС.
'Переговоры не должны начаться': Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Он добавил, что это является "четкой позицией" Венгрии, и отметил, что высказанная позиция не связана со спорами между Брюсселем и Венгрией относительно миллиардов евро средств ЕС, приостановленных для Венгрии из-за вопроса верховенства закона.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", - сказал Орбан.

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При этом он добавил, что Брюссель "задолжал Венгрии деньги".

"Я хотел бы очень ясно дать понять, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом коммерческой сделки... Это не может быть связано с вопросом о средствах, которые Венгрия имеет право получить", - сказал он.

В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение относительно рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, при условии выполнения Украиной окончательных условий.

Принятие такого решения требует единогласной поддержки 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, как ранее сообщал Главред, на данный момент у стран-членов ЕС выработалась единая позиция относительно перспектив вступления Украины в блок, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, реагируя на новые угрозы со стороны Будапешта относительно возможного блокирования переговоров между ЕС и Украиной.

8 ноября Еврокомиссия высказала рекомендацию начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев успешно реализовал 90% необходимых реформ, однако необходимо продолжить этот процесс.

Также, в Польше высказали мнение, что Украина не может начать процесс присоединения к Евросоюзу, пока не будет урегулирован "большой конфликт" между двумя странами. Речь идет об эксгумации жертв Волынской трагедии.

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Евросоюз Виктор Орбан Вступление Украины в Евросоюз
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