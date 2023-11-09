В ВСУ ответили на слухи о 'движении' украинских сил на левом берегу Днепра

В ОК "Юг" ситуацию на левобережье комментируют сдержанно - чтобы не навредить военным и местным жителям.

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Утверждалось, что ВСУ перебросили на левый берег бронетехнику / Коллаж Главреда. Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Вблизи реки Днепр в Херсонской области происходит определенное "движение" украинских сил, подтвердила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Впрочем, от каких-либо уточнений она отказалась.

В эфире Эспрессо Гуменюк подчеркнула, что это движение происходит "в условиях логического развития событий".

"Мы говорили о том, что будем освобождать свои территории. Но порядок боевой работы не обсуждаем до момента, когда это будет разрешено безопасностью операций, и достигнуты определенные результаты", - сказала она. видео дня

Гуменюк пояснила, что сейчас обсуждение ситуации на левобережье спровоцирует ухудшение ситуации - враг усилит обстрелы.

"Мы помним, что на этих территориях остаются мирные жители. Они не должны страдать, даже когда фактически находятся на линии фронта. Дождемся момента, когда Силы обороны смогут об этом говорить открыто", - подчеркнула Гуменюк.

Ситуация на левобережье

Силы обороны Украины перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера, сообщал Институт изучения войны 8 ноября.

Директор Defense Express Сергей Згурец рассказал, что на левобережье Херсонской области ВСУ могут действовать на трех направлениях - в частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки.

В ВСУ особо не комментируют ситуацию на левобережье. Правда, Наталья Гуменюк ранее отмечала, что украинские силы отвечают на артобстрелы России, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары русских по мирному населению.

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