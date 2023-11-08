ВСУ могут продвинуться на трех направлениях левобережья Херсонщины: эксперт назвал важные участки

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что на Левобережье Херсонской области ВСУ могут действовать на трех направлениях.
"По меньшей мере речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки. Еще один плацдарм увеличивается вблизи крынок, где враг безуспешно пытался отбить этот населенный пункт", - отметил эксперт в эфире телеканала Эспрессо.
Он отметил, что из - за рейдов ВСУ у россиян - истерика. В то же время он призвал не впадать в чрезмерные ожидания.
"Вчера, 7листопада, появилось видео, где перебрасывается 1 БТР с правого берега. Это вызвало истерику в российских пабликах ввиду того, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу", - сказал аналитик.
Напомним, что ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины. Сейчас там может действовать примерно один батальон украинских военнослужащих - они удерживают позиции в центре крынок и прилегающих районах.
Также известно об успехах ВСУ, которые продвинулись на Донбассе и на левом берегу Херсонщины. ВСУ атаковали вблизи поймы и Песчановки, продвинулись вблизи крынок и преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.
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