ВСУ могут продвинуться на трех направлениях левобережья Херсонщины: эксперт назвал важные участки

Сергей Згурец сообщил, что из-за рейдов Вооруженных сил Украины у россиян начинается истерика.

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Эксперт рассказал, где могут иметь успех ВСУ на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap.live

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что на Левобережье Херсонской области ВСУ могут действовать на трех направлениях.

"По меньшей мере речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки. Еще один плацдарм увеличивается вблизи крынок, где враг безуспешно пытался отбить этот населенный пункт", - отметил эксперт в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что из - за рейдов ВСУ у россиян - истерика. В то же время он призвал не впадать в чрезмерные ожидания.

видео дня

"Вчера, 7листопада, появилось видео, где перебрасывается 1 БТР с правого берега. Это вызвало истерику в российских пабликах ввиду того, что Украина увеличивает свои мощности на левом берегу", - сказал аналитик.

Ситуация на Херсонщине / скриншот: deepstatemap.live

Напомним, что ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины. Сейчас там может действовать примерно один батальон украинских военнослужащих - они удерживают позиции в центре крынок и прилегающих районах.

Также известно об успехах ВСУ, которые продвинулись на Донбассе и на левом берегу Херсонщины. ВСУ атаковали вблизи поймы и Песчановки, продвинулись вблизи крынок и преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

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