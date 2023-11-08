Оккупанты возобновили мощные штурмы: в Генштабе назвали 'горячие' направления

На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка, тоненькое.

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На Лиманском направлении оккупанты идут в штурм / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap.live

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, что за сутки произошло 45 боевых столкновений. ВСУ отбили более 40 атак оккупантов.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмы позиций Сил обороны Украины в районе Серебрянского лесничества", - рассказал Ковалев в эфире телемарафона "Єдині новини".

Ситуация на фронте / скриншот: deepstatemap.live

Ковалев также сообщил, что россияне проводят штурмовые действия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлении.

видео дня

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Наши войска отбили 6 атак противника. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, а также - в районе Сенковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область), где ВСУ отбили более 6 атак противника", - добавил он.

На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Силы обороны отражены 14 атак врага.

Напомним, что россияне с помощью авиации хотят окружить Авдеевку. На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак противника.

ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи. Украинская артиллерия прикрывает успешные действия штурмовиков ВСУ. При этом активные бои на этом участке фронта не прекращаются и ночью.

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