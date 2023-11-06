Россиянам устроили "мясорубку": ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи

Активные бои на Бахмутском направлении не прекращаются даже ночью.

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ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

Российские военные безуспешно пытались штурмовать позиции украинских защитников вблизи Богдановки, Хромового и Южного на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки бойцы отбили там 5 атак врага, зато украинские воины продвигаются южнее Бахмута Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах, говорится в материале ТСН с линии фронта.

"Сейчас тут закрепляются бойцы ВСУ и понемногу продвигаются вперед на южных окраинах Бахмута", - рассказали журналисты. видео дня

Отмечается, что украинская артиллерия прикрывает успешные действия штурмовиков ВСУ. При этом активные бои на этом участке фронта не прекращаются и ночью.

Авторы материала рассказали, что артиллеристы ВСУ помогают пехоте точными выстрелами. Вместе с тем огонь артиллерии ВСУ наводится по данным с дрона, при этом выстрелы – ювелирно точные.

Экипаж самоходки ВСУ Гвоздика на Бахмутском направлении почти без остановок посылает на головы оккупантам "убийственное железо" в глубину фронта до 15 километров, после того как разведка засекает цель, добавили журналисты.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.

Напомним, украинский военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом. Армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом.

Как сообщалось ранее, под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.

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