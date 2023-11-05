'ВСУ переходят на службу по контракту': Умеров на 5 лет утвердил Концепцию военной политики

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.
Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время, сообщили в Минобороны Украины.
Главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.
- ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
- человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;
- усовершенствованная электронная система военного учета;
- автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом;
- расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
- эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;
- усовершенствованное психологическое обеспечение;
- новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
- надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.
Напомним, что ВСУ мощно ликвидировали почти 500 россиян на Таврическом направлении. ВСУ отбили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
В Минобороны рассказали о смарт-мобилизации. По словам профильного заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, пока смарт-мобилизация разрабатывается как пилотный проект.
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