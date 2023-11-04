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В ВСУ предупреждают об увеличении массированных атак РФ после наступления холодов

Юлия Закрепа
4 ноября 2023, 19:59
Наталья Гуменюк сообщила, что количество массированных обстрелов Украины может возрасти после наступления зимних холодов.
В ВСУ предупреждают об увеличении массированных атак РФ после наступления холодов
В ВСУ предупреждают о российских атаках / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: map.ukrainealarm.com

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что во время атак оккупанты запускают сверхзвуковые ракеты.

На брифинга Гуменюк заявила, когда враг запускает по несколько ударных дронов-камикадзе типа Shahed, он, вероятно, пытается разведать позиции сил ПВО. Полученную информацию террористы в дальнейшем могут использовать для составления маршрутов для ракет и БПЛА.

Гуменюк не исключает, что количество массированных обстрелов Украины может возрасти после наступления зимних холодов.

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"Мы понимаем, что с развитием событий, в том числе с развитием погодных условий, с приближением зимнего периода и похолодания, враг может применять более массированные атаки. Предыдущие, которые мы оценивали как точечные, мы предупреждали, что скорее всего это была разведка. Потому что 2-4-6 "Шахеды", очевидно, пытались разведать расстановку Сил противовоздушной обороны", - сказала Гуменюк.

Российские войска иногда применяют для ударов по Украине сверхзвуковые ракеты "Оникс". Накануне обстрел таким вооружением был зафиксирован в направлении Одесской области, добавила Гуменюк.

"Если в целом проанализировать, то перед ночной атакой враг применил по Одесской области сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма, из БРК "Бастион". Они не достигли своей цели, но были направлены в направлении Одесской области с акцентом на прибрежную зону", - заявила пресс-секретарь.

Война в Украине: обстрелы РФ

Напомним, что 4 ноября российские оккупанты ударили по инфраструктурному объекту. Враг попал по инфраструктурному объекту Днепровской общины. Лысак сообщил, что предварительно, без жертв.

РФ атаковала дронами гражданские объекты Харькова. В ночь на 3 ноября оккупанты попали по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района, сообщили в ОВА.

Из-за атаки "Шахедов" в Славуте повреждено более 1700 зданий. Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область "шахедами", которые были сбиты недалеко от Хмельницкой АЭС.

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война в Украине обстрелы ВСУ
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