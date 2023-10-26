Сильнейший взрыв и огненный столб: в Славуте повреждены более 1700 зданий - ОВА

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область "шахедами", которые были сбиты недалеко от Хмельницкой АЭС.

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В Славуте прозвучали мощные взрывы / фото: Telegram

Российские оккупанты атаковали дронами город Славута в Хмельницкой области. В результате этого повреждены 1760 объектов инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Такую цифру он озвучил согласно первым итогам подсчета повреждений объектов в результате атаки.

Оккупанты повредили:

видео дня

282 многоквартирных домов,

1404 частных домов,

74 объекта инфраструктуры (образовательных 41; сферы здравоохранения - 6; заведений культуры - 14; две церкви).

"Как мы видим, предстоит много работы по восстановлению", - сказал Тюрин.

В Сети появилось видео с мощным взрывом. Как сообщается, это было снято в Славуте в ночь на 25 октября. Стоит отметить, что редакция не может подтвердить его достоверность.

Смотрите видео взрыва в Славуте:

В Славуте прозвучали мощные взрывы / фото: скриншот

Удар дронами возле Хмельницкой АЭС

В ночь на 25 октября Россия ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за этого Славута и Нетешин остались без света. Также временно обесточены были потребители в Кировоградской, Черниговской и Киевской областях.

Сообщается, что для удара оккупанты применили 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Позже появились подробности о пострадавших. В реанимации оказались два человека, они в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку оккупантов на Хмельницкую область и заявил, что мишенью была АЭС.

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