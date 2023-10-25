Удар по Хмельницкой области: появились подробности о пострадавших

Ночью Россия запустила дроны по территории Хмельницкой АЭС.

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Повреждены, в частности, здания Хмельницкой АЭС / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

18 жителей Славуты получили ранения вследствие ночного обстрела Россией Хмельницкой области.

Как сообщил мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор, двое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Повреждений очень много: все объекты образования, а это 28 объектов, где разная степень повреждений. Далее больница, промышленные предприятия, около 300 многоэтажных домов и частный сектор", – заявил Сидор. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов или воинских частей. видео дня

Россия ударила дронами возле Хмельницкой АЭС

Сегодня ночью Россия ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Атака русских привела к отключению в городах Славуте и Нетешине, расположенных в Хмельницкой области.

Кроме того, временно обесточены потребители Кировоградской, Черниговской и Киевской областей.

Россия готовит массированный удар

Президент Владимир Зеленский предупредил о намерениях оккупантов бить по украинской энергоинфраструктуре. При этом глава государства подчеркнул, что в этом году Киев не только будет отражать атаки, но и готовится к ответным ударам.

По мнению эксперта Александра Коваленко, все же Россия будет больше использовать для атак на Украину иранские "Шахеды", а не ракеты.

Помимо "Шахедов" Россия также начала применять по Украине так называемые дроны-газонокосилки с меньшей боевой частью. Спикер воздушных сил Юрий Игнат замечал, что эти БПЛА призваны истощить ресурсы нашей ПВО.

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