РФ атакует Украину новыми беспилотниками: в чем опасность дронов-"газонокосилок"

В ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли новый удар по Украине, применив в том числе беспилотники. При этом взрывы прогремели во многих областях Украины.
В то же время в Сети заметили, что звук ударных беспилотников РФ, которые раньше называли "мопедами", теперь изменился. Звук работы новых БПЛА врага напоминают не мопеды, а скорее газонокосилки, пишет Telegram-канал "Николаевский Ванек".
"Звук очень похож на мопед, двигатель тоже очень похож, но по всем характеристикам мопеда проигрывает. Местные говорят, что звучит такое чудо очень похоже на газонокосилку", – говорится в сообщении.
Что говорят в ВСУ
Еще накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что украинские защитники все чаще сталкиваются с дронами неустановленного типа.
"Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства", - сказал он.
Вместе с тем Игнат предупредил о том, что новые БПЛА могут нести несколько килограммов взрывчатки, поэтому они представляют опасность.
Что известно о новых ударных дронах
Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов "Шахед" с турбореактивными двигателями.
"Он, конечно, не будет жужжать, как газонокосилка или мопед. Но он при этом будет гудеть, как ракета, ибо в мире не существует бесшумных турбореактивных двигателей", - отметил эксперт.
В то же время он считает, что пока неизвестно, прошла ли новая иранская разработка необходимые испытания и появится ли она вскоре на вооружении у РФ.
"Но, на всякий случай, предлагаю еще раз вернуться к базовому моменту. Летающий Shahed-136 с реактивным двигателем не будет гудеть, как газонокосилка, мопед, но он будет гудеть, как ракета. Поэтому его будет лучше слышно. И уже на этом основании думать, что иранцы сделала что-то коварное, и у нас не будет на это управы, нет. Конечно, любой новый вид оружия, когда он появляется на фронте, создает определенный период смущения, когда обороняющаяся сторона не знает эффективного противодействия. Это, к сожалению, всегда происходит. Но и говорить о том, что реактивный "шахед" будет абсолютным оружием, пока рано", - добавил Киричевский.
В чем опасность новых дронов РФ
В свою очередь украинский военнослужащий, основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов подчеркнул, что применяя дешевые в производстве дроны оккупанты РФ могут истощать систему ПВО Украины.
Он обратил внимание на то, что боевики ХАМАС запускают дешевые самодельные ракеты и БПЛА. А сбивают их в ответ дорогими ракетами системы ПВО "Железный купол".
Он напомнил, что по некоторым данным у оккупантов РФ появились новые "шахеды" с двигателем из Алиэкспресса, и противным звуком.
"Зря смеетесь. На Алиэкспрессе можно купить все для любого "шахеда". И недорогой малоресурсный мотор – это то, что нужно для одноразового дрона-камикадзе, даже если его сбивают – это плюс для противника. Потому что стоит он в разы дешевле дефицитной зенитной ракеты", - добавил Касьянов.
Ранее в ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян. В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.
Напомним, в ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.
Враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.
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