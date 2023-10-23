В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян

В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.

https://glavred.info/ukraine/v-vsu-pokazali-kak-zrk-hawk-nochyu-sbival-shahedy-rossiyan-10510519.html Ссылка скопирована

Николай Олещук показал работу ЗРК HAWK в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры работы американского ЗРК HAWK по время воздушной атаки страны-агрессора РФ в ночь на 23 октября.

"Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя! На видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, которая рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо", - написал Олещук в Telegram.

Что такое ЗРК HAWK MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бэкроним слова "ястреб" — Homing All the Way Killer — перехватчик, управляемый на всей траектории полёта) — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности. видео дня Комплекс был принят на вооружение в 1959 году и стал одним из первых в мире зенитно-ракетных комплексов с полуактивным радиолокационным наведением. Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха. Hawk неоднократно применялся в ходе вооружённых конфликтов (наиболее масштабно — в ходе арабо-израильских войн и ирано-иракской войны). В 2002 году комплекс был снят с вооружения в США, но по состоянию на 2023 год продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.

Также командующий поблагодарил защитников неба за результаты их работы, а также скорость и настойчивость в овладении новыми системами ПВО.

Смотрите видео - Николай Олещук показал кадры работы ЗРК HAWK в Украине:

Боевая работа ЗРК HAWK в Украине / скриншот

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.

"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров", - написал он в Telegram.

Наев отметил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.

"Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", - заявил генерал.

По словам Наева, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас высококачественных зенитных ракет.

Вместо этого зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта, добавил генерал.

Смотрите видео - На севере Украины готовят новые мобильные огневые группы ПВО:

Наев показал, как готовят новые мобильные огневые группы ПВО / сриншот

Атака РФ на Украину ночью 23 октября

В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.

Враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.

БпЛА были сбиты в Одесской области, один дрон - в Винницкой.

В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.