В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры работы американского ЗРК HAWK по время воздушной атаки страны-агрессора РФ в ночь на 23 октября.

"Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя! На видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, которая рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо", - написал Олещук в Telegram.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бэкроним слова "ястреб" — Homing All the Way Killer — перехватчик, управляемый на всей траектории полёта) — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности.

Комплекс был принят на вооружение в 1959 году и стал одним из первых в мире зенитно-ракетных комплексов с полуактивным радиолокационным наведением.

Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Hawk неоднократно применялся в ходе вооружённых конфликтов (наиболее масштабно — в ходе арабо-израильских войн и ирано-иракской войны). В 2002 году комплекс был снят с вооружения в США, но по состоянию на 2023 год продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.