В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиян

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры работы американского ЗРК HAWK по время воздушной атаки страны-агрессора РФ в ночь на 23 октября.
"Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя! На видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, которая рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо", - написал Олещук в Telegram.
Что такое ЗРК HAWK
MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бэкроним слова "ястреб" — Homing All the Way Killer — перехватчик, управляемый на всей траектории полёта) — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности.
Комплекс был принят на вооружение в 1959 году и стал одним из первых в мире зенитно-ракетных комплексов с полуактивным радиолокационным наведением.
Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.
Hawk неоднократно применялся в ходе вооружённых конфликтов (наиболее масштабно — в ходе арабо-израильских войн и ирано-иракской войны). В 2002 году комплекс был снят с вооружения в США, но по состоянию на 2023 год продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.
Также командующий поблагодарил защитников неба за результаты их работы, а также скорость и настойчивость в овладении новыми системами ПВО.
Смотрите видео - Николай Олещук показал кадры работы ЗРК HAWK в Украине:
Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.
"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров", - написал он в Telegram.
Наев отметил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.
"Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", - заявил генерал.
По словам Наева, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас высококачественных зенитных ракет.
Вместо этого зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта, добавил генерал.
Смотрите видео - На севере Украины готовят новые мобильные огневые группы ПВО:
Атака РФ на Украину ночью 23 октября
В ночь на 23 октября российские оккупанты более 3,5 часов атаковали Украину с воздуха. Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА и авиационную ракету.
Враг направил дроны-камикадзе Shahed-131/136 с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области.
БпЛА были сбиты в Одесской области, один дрон - в Винницкой.
В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет.
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