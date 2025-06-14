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"Это я себе запретила": Тина Кароль сделала откровенное признание о своем одиночестве

Анна Подгорная
14 июня 2025, 23:58
258
В целях самосохранения Кароль пришлось принять непростое решение.
Тина Кароль
Тина Кароль сейчас - певица рассказала, почему одинока / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

  • Тина Кароль рассказала, что ей пришлось в себе "убить" ради карьеры
  • Артистка раскрыла, как проводит свои вечера

Украинская певица Тина Кароль достигла больших успехов в мире украинского шоу-бизнеса. При этом звезда остается одиночкой.

Недавно артистка провела встречу со студентами Киевского Национального университета имени Т. Г. Шевченко. В беседе с молодым поколением Кароль раскрыла причину своего одиночества.

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Певица отметила что это - ее защитный механизм и плата за славу. Впрочем, она не жалеет, что ситуация сложилась именно так: время наедине она проводит с пользой - в самосовершенствовании и самопознании. Стремлении к близости и доверительным отношениям с другими людьми Тине Кароль, по ее словам, пришлось в себе "убить", чтобы выжить в индустрии шоу-бизнеса.

Тина Кароль
Тина Кароль сейчас - певица рассказала, почему одинока / instagram.com/youth_knu

"Я очень одинока в этой индустрии. Пришлось убить тягу видеть в людях добро и дружить. Это я себе запретила. У меня нет друзей - только знакомые. Если спросить, как я провожу вечер, - сама. Тогда никто не сеет информацией, что я делаю, и больше появилось времени на самопознание, на расширение мировоззрения, на чтение книг и так далее", - рассказала артистка. Видеофрагмент беседы появился на фан-странице Тины Кароль в Instagram.

Кароль, инфографика, рос
Кто такая Тина Кароль / Главред

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Также украинская певица Kola оказалась в эпицентре ракетного обстрела Израиля - незадолго до этого она приехала в страну на лечение, которое прежде долго откладывала.

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Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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