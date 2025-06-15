РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

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РФ массированно атаковала Украину / Коллаж: Главред, фото: Telegram/povitryanatrivogaaa

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Россия осуществила масштабную комбинированную атаку

Полтавщина подверглась интенсивной атаке ракет и ударных беспилотников

В ночь на воскресенье, 15 июня, страна-агрессор Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины.

Враг бил ракетами и ударными беспилотниками. Об этом сообщало Командование Воздушных сил ВСУ.

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Старт вражеских ракет был зафиксирован с южного направления. Кроме того, в воздух был поднят самолёт-носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал", в результате чего по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Первые цели украинские военные обнаружили в Херсонской области — ракеты двигались через Николаевскую область в сторону Кременчуга (Полтавская область). Как сообщает Суспильне, в Полтаве были слышны взрывы, а местные СМИ отмечают, что это одна из наиболее масштабных атак на Кременчуг за всё время.

Сначала город атаковали дроны-камикадзе, а позже — ракеты различных типов. В Полтавской областной военной администрации подтвердили, что в регионе работала система ПВО.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара по Кременчугу

Одновременно с этим регион подвергся интенсивной атаке ударных беспилотников, и по данным мониторинговых ресурсов, именно здесь в ту ночь наблюдалась наибольшая концентрация вражеских дронов. Взрывы раздавались, в том числе, и в Кременчуге.

Сообщается о мощных взрывах, прогремевших в городе. Зафиксированы многочисленные удары не только ракетами, но и дронами-камикадзе. По словам очевидцев, Россия применила против Кременчуга более 50 беспилотников вместе с ракетами различных классов.

Telegram-каналы распространяют предварительные сведения о множественных попаданиях в городе. Отмечается, что в некоторых районах отключилось электричество, а также публикуются фотографии зданий, охваченных пламенем.

По меньшей мере, три десятка взрывов в течение ночи прогремело в Кременчуге Полтавской области. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил корреспондент Фокуса.

Кроме того, ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о комбинированной атаке РФ: кроме дронов одновременно были запущены крылатые ракеты с юга, а также баллистические ракеты с северо-восточного направления.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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