Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

Алексей Тесля
15 июня 2025, 07:35
7967
Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.
Screenshot
РФ массированно атаковала Украину / Коллаж: Главред, фото: Telegram/povitryanatrivogaaa

Главное:

  • Россия осуществила масштабную комбинированную атаку
  • Полтавщина подверглась интенсивной атаке ракет и ударных беспилотников

В ночь на воскресенье, 15 июня, страна-агрессор Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины.

Враг бил ракетами и ударными беспилотниками. Об этом сообщало Командование Воздушных сил ВСУ.

видео дня

Старт вражеских ракет был зафиксирован с южного направления. Кроме того, в воздух был поднят самолёт-носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал", в результате чего по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Первые цели украинские военные обнаружили в Херсонской области — ракеты двигались через Николаевскую область в сторону Кременчуга (Полтавская область). Как сообщает Суспильне, в Полтаве были слышны взрывы, а местные СМИ отмечают, что это одна из наиболее масштабных атак на Кременчуг за всё время.

Сначала город атаковали дроны-камикадзе, а позже — ракеты различных типов. В Полтавской областной военной администрации подтвердили, что в регионе работала система ПВО.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Подробности удара по Кременчугу

Одновременно с этим регион подвергся интенсивной атаке ударных беспилотников, и по данным мониторинговых ресурсов, именно здесь в ту ночь наблюдалась наибольшая концентрация вражеских дронов. Взрывы раздавались, в том числе, и в Кременчуге.

Сообщается о мощных взрывах, прогремевших в городе. Зафиксированы многочисленные удары не только ракетами, но и дронами-камикадзе. По словам очевидцев, Россия применила против Кременчуга более 50 беспилотников вместе с ракетами различных классов.

Telegram-каналы распространяют предварительные сведения о множественных попаданиях в городе. Отмечается, что в некоторых районах отключилось электричество, а также публикуются фотографии зданий, охваченных пламенем.

По меньшей мере, три десятка взрывов в течение ночи прогремело в Кременчуге Полтавской области. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил корреспондент Фокуса.

Кроме того, ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о комбинированной атаке РФ: кроме дронов одновременно были запущены крылатые ракеты с юга, а также баллистические ракеты с северо-восточного направления.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

Читайте также:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кременчуг ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Израиль нанес удары по ядерным объектам Тегерана: Иран в ответ запустил ракеты

Израиль нанес удары по ядерным объектам Тегерана: Иран в ответ запустил ракеты

09:01Мир
Армия РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

Армия РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

08:35Украина
РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

07:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Быкам - долги, Обезьянам - битва

Китайский гороскоп на завтра 15 июня: Быкам - долги, Обезьянам - битва

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

Красный уровень влупил по стране: Украину накрыла сверхмасштабная магнитная буря

Красный уровень влупил по стране: Украину накрыла сверхмасштабная магнитная буря

Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

Последние новости

09:01

Израиль нанес удары по ядерным объектам Тегерана: Иран в ответ запустил ракеты

08:44

Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Раздавить гадину: иранцы просят Израиль бить ещё сильнеемнение

08:35

Армия РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

07:35

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атакуИзраиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку
07:10

Где клад: если у вас "зрение, как у ястреба", вы найдете его за 5 секунд

06:00

ВСУ прорывают коридор: названы предвестники нового удара по Крымскому мосту

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти три отличия на картинке

04:35

Почему нельзя говорить "більша половина": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

Реклама
03:30

Необычный ребус: найдите собаку среди множества панд за 11 секунд

03:30

Как вырастить инжир в горшке и заставить его плодоносить: советы и секретыВидео

02:45

Мыть и ремонтировать авто на улице больше нельзя: что известно о новых штрафах

01:30

Предательница Регина Тодоренко официально подтвердила третью беременность

00:03

Иран дважды пытался убить Трампа: премьер Израиля сделал сенсационное заявление

14 июня, суббота
23:58

"Это я себе запретила": Тина Кароль сделала откровенное признание о своем одиночестве

23:01

Катя Осадчая показала редкие фото из своего модельного прошлого

22:58

Напуганы репрессиями: ученые массово бегут из России – разведка

22:19

Известный певец признался, почему "ограничено годен" к службе

22:04

Успехи ВСУ на Сумщине: Зеленский заявил об освобождении одного селаВидео

21:17

Украинская баллистика протестирована, изучаются масштабы производства - Подоляк

Реклама
20:54

"Договоренность есть": Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленнымиФотоВидео

20:51

Война Израиль - Иран: о влиянии науки на эту войну и при чем здесь Украинамнение

20:14

Дроны и мотоциклы: РФ перешла на более эффективную тактику штурмов – NYT

19:42

Войска Путина собрали силы для захвата важного города: раскрыта тактика врага

19:40

Трамп провел телефонный разговор с Путиным в свой день рождения: что обсуждали

19:36

Игорь Кондратюк впервые рассказал, чем занимаются его дети во время войны

19:34

Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

19:13

Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

19:11

Цены на сигареты рекордно вырастут: что повлияет на стоимость

18:48

Верка Сердючка спела свои хиты на русском: омбудсмен обратился в полицию

18:38

Dzidzio прокомментировал рождения первенца у экс-жены - реакция певицы Slavia

18:28

ВСУ отбросили оккупантов от границы с Днепропетровщиной: в DeepState раскрыли детали

18:23

Не хватит техники и людей: Коваленко удивил заявлением о наступлении РФ

17:52

Уничтожаем врага: в ВСУ оценили шансы наступления РФ на Сумы

17:20

"Мам, я вернулся": трогательные кадры разговоров воинов с родными после пленаФотоВидео

17:08

"Проснулась в разрыве": победительница "Холостяка-13" заговорила о расставании с новым парнем

17:03

У Трампа поздравили россиян с "днем России": Зеленский сделал резкое заявление

16:56

Израиль использовал грузовики с дронами, как Украина во время "Паутины"

16:12

Введение британских войск в Украину: Стармер поставил важное условие

15:57

Почему 15 июня нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
15:56

Израильский удар по Ирану и Украинамнение

15:52

Как заставить розы цвести все лето: что надо сделать до конца июня

15:30

Кому возраст добавляет шарма: астрологи назвали ТОП-3 знака, стареющих красиво

15:30

Урожай будет бесконечным: как использовать срезанные пасынки томатовВидео

15:17

В Украину вернули еще более тысячи тел погибших военных

15:13

Самому младшему - 21 год: Украина провела четвертый обмен военнопленнымиФото

15:08

Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

14:40

Занесены в Красную книгу: в Украине выявили уникальных и редких птицФото

13:59

Войска Путина на Сумщине, ультиматум РФ и испуг Лукашенко: главные заявления Зеленского

13:57

"Двинутся на два города": эксперт раскрыл планы армии РФ на лето

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонНастя КаменскихАлла ПугачеваВиталий КозловскийПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять