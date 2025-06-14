РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения: все подробности

В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.

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Удар по Запорожью 14 июня/ коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Кратко:

РФ в ночь на 14 июня запустила по Украине 58 дронов

В Запорожье 2 полицейских получили осколочные ранения конечностей, а у 62-летней женщины - переломы ног

Разрушения и повреждения зданий также были в нескольких других областях

Российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили по Украине 58 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Противовоздушной обороне удалось обезвредить 43 вражеских беспилотника: 23 были сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Основными направлениями удара были Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Были зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в девяти локациях, падение обломков сбитых вражеских дронов - в пяти локациях.

Удар РФ по Украине 14 июня/ Воздушные силы ВСУ

Удар по Запорожью

В ночь на 14 июня российские оккупанты ударили по Запорожью 14 дронами "Шахед". Двое полицейских были ранены - у них осколочные ранения конечностей, они находятся в состоянии средней тяжести.

"Множественные осколочные ранения: полицейские, пострадавшие в результате утренней вражеской атаки, находятся под наблюдением медиков. Двое правоохранителей получили осколочные ранения конечностей во время удара БпЛА. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшие получают всю необходимую помощь", - сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также стало известно о третьей пострадавшей в результате атаки - это 62-летняя женщина. Жительница Запорожья самостоятельно обратилась к медикам, у нее переломы ног. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести, рассказал глава ОВА.

"Из-за российского обстрела занялось гуманитарное предприятие. Повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках", - отметил он.

Федоров рассказал, что по меньшей мере 15 многоэтажек, частных домов и нежилых зданий и помещений повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье.

Донецкая область

Как сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Донецкой области в результате ударов оккупантов есть разрушения и повреждения домов и других сооружений в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

"Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 257 человек, в том числе 63 ребенка", - говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Ночью ПВО также работало на Днепропетровщине. Там защитники неба уничтожили два вражеских дрона.

Из-за атаки в Кривом Роге есть повреждения на территории предприятий, произошел пожар.

По Никопольщине оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших, отметил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"По уточненной информации, из-за попадания беспилотником по Никополю, что произошло вчера вечером, возникло возгорание. Спасатели огонь потушили. Повреждены 2 частных дома и газопровод", - добавил он.

Дроны "Шахед"/ Ифографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 июня РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

Напомним, Свитан сказал, угрожают ли Украине "ночи 1000 дронов". Страна-агрессор Россия производит около 150 дронов в день. Если оккупанты будут накапливать их 10 дней, то смогут нанести массированный удар по Украине, как это было, например, 9 июня. Но это не системная работа, говорит Свитан.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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