Свитан сказал, грозят ли Украине "ночи 1000 дронов"

"Шахедная" угроза уже поднялась до уровеня ракетной.

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Роман Свитан рассказал, сколько дронов РФ может запускать по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, ГосЧС

Вы узнаете:

Сколько дронов РФ может производить каждый день

Смогут ли оккупанты запускать по Украине по тысяче дронов за раз

Страна-агрессор Россия производит около 150 дронов в день. Если оккупанты будут накапливать их 10 дней, то смогут нанести массированный удар по Украине, как это было, например, 9 июня. Но это не системная работа. Об этом заявил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, пока что не идет речь производстве 500 или тысячи беспилотников в день — это безумные цифры.

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"Они могут ежедневно собирать по 150, из которых, например, 50 запускать, а 100 складывать, и за 10 дней у них накопится тысяча дронов. Но это не значит, что они их сразу произвели", — объяснил военный эксперт ТСН.

По его словам, масштабировать этот процесс сразу в 5 или 10 раз просто нереально, поскольку каждому дрону нужно выделить цель, проложить маршрут, провести его к цели. В этом задействованы иногда сотни, а то и тысячи людей.

Нанести удар 500 дронами, как это было в ночь на 9 июня, Россия может для создания информационного эффекта и давления.

"Они их накопили, несколько дней не запускали, а потом бац запустили все сразу. Чтобы создать картинку. Но это не системная работа. Системность — это примерно 150 в сутки. Вот столько они реально могут вырабатывать. Если сегодня прилетело 80, завтра может прилететь 200. Если несколько дней было по 50, то потом может прилететь 300 или 400. Ориентировочно в таком режиме", — добавил он.

Свитан отметил, что запускать ежедневно 150–200 дронов (плюс-минус 50–100 в зависимости от накоплений), по его словам, в России вполне способны.

"Причем большое количество дронов чаще всего используется для прикрытия ракетных атак. Например, им нужно запустить 30 ракет — они запускают 300 дронов, чтобы те отвлекли ПВО, и ракеты прошли. Вот в этом есть смысл. Потому что в войне все имеет свой смысл — пока политики не вмешиваются. Политики иногда ставят задачи, с военной точки зрения выглядящие бессмысленно. Например: „А давайте бахнем 1000 дронов по Украине!" Ну, давайте. Но тогда 10 дней ничего не будем запускать — будем накапливать. Через 10 дней и бахнем. Только эффективность будет ниже. Потому что одновременный запуск 1000 — это хуже, чем ежедневные по 150. Больше собьют сразу. Но иногда и такие политические задачи ставят. Они анализу не поддаются", — сказал Свитан.

Военный эксперт добавил, что при массированной атаке "Шахедов" нужно вести себя так же, как при атаках баллистическими или крылатыми ракетами.

"Уровень угрозы уже сравнялся с ракетным. "Шахедная" угроза — это уже уровень ракетной. Делить больше не стоит. Надо действовать с максимальным учетом безопасности. У кого две стены, у кого три. Кто-то спускается вниз, в подвал или укрытие. В зависимости от возможностей. Кто-то остается на лестничной клетке — она иногда крепче всего остального. Здесь каждый должен выбирать для себя самое удобное и безопасное место", — сказал Свитан.

Шахеды - последние новости / Инфографика: Главред

Атаки дронов РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, у россиян есть возможности и ресурсы для того, чтобы применять во время атак еще больше Шахедов. Так начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал риск того, что скоро РФ будет запускать каждую ночь более 1000 дронов.

Военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что Россия активно расширяет свои возможности в применении беспилотников разных типов, делая ставку на увеличение их количества и модернизацию. По его словам, количество запущенных "Шахедов" уже достигает 300 единиц в сутки, и, по всей видимости, РФ планирует и дальше наращивать такие объемы.

Как писало издание The Economist, атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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