'Тенденция идет к увеличению': сможет ли РФ каждую ночь запускать 1000 Шахедов

Юрий Игнат подтверждает, что сейчас у РФ есть возможности и ресурсы для применения большего количества ударных дронов.

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Сможет ли РФ каждую ночь запускать по 1000 Шахедов / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ua.depositphotos.com

Россияне имеют возможности и ресурсы для того, чтобы применять во время атак еще больше "Шахедов". Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Именно так он прокомментировал мысли о том, что скоро РФ будет запускать каждую ночь более 1000 дронов.

"Разные цифры есть. Но если мы уже видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению. Мы видим не только дроны ударного типа - чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, таким образом усложняя воздушную обстановку для противовоздушной обороны", - сказал Игнат. видео дня

Он отметил, что из-за российских дронов-имитаторов Украина вынуждена тратить ракеты и боеприпасы, к тому же враг перегружает украинскую систему ПВО.

Основные характеристики "Шахедов" / Инфографика: Главред

При этом Игнат отметил, что РФ не сможет постоянно изготавливать "Шахеды" в таком количестве, ведь на это необходимо очень много денег и ресурсов.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее в США прокомментировали ночные удары РФ по Украине. США публично осуждают российские атаки и призывают к немедленному прекращению огня на территории Украины.

Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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