"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

Президент Украины анонсировал договоренности с европейскими партнерами по инвестициям в украинское производство.

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Зеленский готовит зеркальные ответы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 40 Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта

О чем говорит Зеленский:

Европейские партнеры готовятся инвестировать в украинское производство

Украина готовит зеркальные ответы РФ

В ближайшее время могут быть новые договоренности с европейскими партнерами по инвестициям в украинское производство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Речь идет о производстве беспилотников и дальнобойного элемента. Это позволит контролировать ситуацию на фронте и действовать на значительном расстоянии. Зеленский добавил, что сейчас активно привлекаются украинские предприятия к производству оружия.

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Украинское командование доложило президенту о планировании действий, готовности отвечать на российские удары и угрозы, а также действовать превентивно, увеличивая производство дронов и ракет.

"Конечно публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна - зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. И это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить", - сказал Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной серии массированных ракетно-дронных ударов России по Украине президент США Дональд Трамп, вероятно, начал осознавать, что российский лидер Владимир Путин манипулирует им. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал отставной полковник британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Недавно спецпредставителя президента США Кит Келлог отреагировал на массированные удары России по Украине и в частности по Киеву и назвал их позорными. Он заявил, что убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки получили от Украины перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума. Как только Дональд Трамп получит соответствующий документ от Москвы, то встреча лидеров может состояться в Женеве (Швейцария). Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

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