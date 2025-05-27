В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу: министр рассказал детали

Речь идет о выезде за границу мужчин в возрасте до 25 лет.

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В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, Генштаб ВСУ

Что известно:

В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу

Речь идет о мужчинах в возрасте до 25 лет

В Украине могут смягчить правила выезда для мужчин. Депутаты могут рассмотреть возможность разрешения выезда из Украины мужчинам в возрасте до 25 лет. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Телеграф.

В то же время стоит акцентировать на том, что это лишь идея, которая далека от решения. Министр считает это хорошей идеей, ведь это поможет создать качественную среду для молодежи, которая выехала за границу. При этом родители прежде всего заботятся о безопасности своих детей.

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Сейчас заметна тенденция, когда старшеклассники выезжают из Украины. Кто-то возвращается в страну, а другие остаются там, продолжая учиться онлайн в украинских школах.

Лисовой не согласен с полным закрытием границ.

"Есть два подхода - мы или либерализируем, или даем свободу. Это нейтрально противоположное решение. Или мы просто закрываем границы всем. И мне с ценностной точки зрения ближе таки либерализация, доверие и свобода", - пояснил Лисовой.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу во время мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.

В свою очередь командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление. Он считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно. Владислав Селезнев предположил, какими могут быть темпы мобилизации во второй половине весны.

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Кто такой Оксен Лисовой? Оксен Лисовой - украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Министр образования и науки Украины (от 21 марта 2023), Директор Национального центра "Малая академия наук Украины" (2010-2023). Заслуженный работник образования Украины (2021). Лауреат Государственной премии Украины в области образования (2012), пишет Википедия.

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