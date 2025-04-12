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Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление

Мария Николишин
12 апреля 2025, 15:29
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Командир отметил, что это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.
Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление
Возможность снижения мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Главное из заявления военного:

  • В Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет
  • Возможно, это решение будет принято с опозданием
  • Обязательную мобилизацию следовало ввести еще в начале войны

Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом он сказал в интервью Слидство.Инфо.

По его словам, реалии указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.

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"Я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это реалии с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил командир.

Он также добавил, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны.

По его мнению, надежды были возложены на патриотов, однако их количества оказалось недостаточно, чтобы сдержать наступление российской армии.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.

Также известно, что Кабинет Министров Украины одобрил изменения в законодательство, которые расширяют перечень студентов и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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