В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

Изменения в закон о мобилизации вступят в силу после голосования в Верховной Раде и подписи президента Украины Зеленского, указывают адвокаты.

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Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие категории студентов получат отсрочку

Кто потеряет право на отсрочку и когда вступят в силу изменения

Смогут ли студенты из-за границы получить отсрочку

Кабинет Министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей. Новые нормы имеют целью уточнить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от призыва, а также более четко урегулировать вопрос бронирования преподавателей, участвующих в обеспечении образовательного процесса.

Главред выяснил, как изменится мобилизация для студентов и преподавателей и кто потеряет бронирование.

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Новые правила мобилизации преподавателей и студентов

Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательство, которые расширяют перечень студентов и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что Кабинетом Министров Украины был поддержан проект закона "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"" относительно прав лиц, работающих в сфере образования и получающих образование.

Какие категории студентов не подлежат мобилизации

Согласно документу, не подлежат призыву по мобилизации, в частности:

учащиеся профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений;

студенты, которые получают профессиональное предвысшее образование, начали обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста призыва, определенного законом, и учатся по дневной или дуальной форме;

соискатели высшего образования, которые находятся в пределах нормативного срока обучения по образовательной программе, по дневной или дуальной форме;

докторанты, интерны и резиденты (врачи и фармацевты), которые впервые получают образование на следующем уровне согласно последовательности, определенной законом "Об образовании".

Что предусматривает закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто потеряет право на отсрочку

Согласно новым изменениям, отсрочка от мобилизации не будет предоставляться мужчинам в возрасте от 25 лет, которые получают образование во второй раз на том же или более низком уровне. Также не смогут претендовать на отсрочку те, кто начал обучение за рубежом после 24 февраля 2022 года.

Кто из преподавателей освобождается от мобилизации

Согласно обновлениям в законодательство, мобилизации не подлежат:

научные работники;

научно-педагогические и педагогические работники высших учебных заведений;

научные сотрудники научных учреждений и организаций;

научно-педагогические работники профессиональных колледжей со степенью;

педагогические работники профессиональных предвысших, профессионально-технических, общеобразовательных и внешкольных учебных заведений.

Как уточнил Тарас Мельничук, эти нормы касаются специалистов, работающих по основному месту работы минимум на 0,75 ставки.

Какие есть степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Это также касается педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года официально работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях, осуществляющих деятельность в направлениях эколого-натуралистическом, научно-техническом, исследовательско-экспериментальном или военно-патриотическом, с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Какова причина изменений перечня педагогов и студентов, которые не подлежат мобилизации

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Facebook объяснил, что предложенные изменения в Закон Украины о мобилизации имеют целью минимизировать риски использования системы образования для избежания мобилизации.

Оксен Лисовой / Фото: Facebook

Министерство образования и науки Украины сообщило, что законопроектом предлагается в условиях военного положения:

предотвратить использование обучения как средства уклонения от мобилизации, в частности:

установить возрастное ограничение до 25 лет для получения отсрочки от мобилизации для учащихся профтехучилищ и студентов профессиональных колледжей;

исключить возможность отсрочки для слушателей профессиональных училищ, которые только повышают квалификацию, не получая полноценного образования;

устранить имеющиеся законодательные пробелы относительно четкой последовательности получения образования, которое дает право на отсрочку;

предоставить право на отсрочку во время мобилизации педагогическим работникам высших учебных заведений с научными степенями, а также педагогам государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года были официально трудоустроены и продолжают работать по основному месту работы.

Когда изменения вступят в силу

Адвокат Марина Бекало отметила, что сейчас правительство уже согласовало соответствующий законопроект. Далее ожидается его регистрация в Верховной Раде, после чего текст документа станет публично доступным на всех этапах рассмотрения и утверждения народными депутатами, включая финальную редакцию.

"Если проект будет принят Верховной Радой, то после подписания президентом и публикации закона в официальных источниках, он сразу вступит в законную силу", - отметила Марина Бекало в комментарии TSN.ua.

Новые правила бронирования в Украине / Инфографика: Главред

Смогут ли студенты из-за границы получить отсрочку

Адвокат Дарья Тарасенко сообщила, что в Киевском окружном административном суде в настоящее время рассматривается дело №320/42222/24, в котором она представляет интересы истца. В иске оспариваются положения Постановления КМУ №560, фактически лишающие студентов иностранных вузов возможности оформить отсрочку от мобилизации. Причина - требование предоставления справки из ЕГЭБО, которую такие студенты получить не могут. Целью судебного обращения является обязать правительство внести изменения в постановление, чтобы оно соответствовало закону и позволяло иностранным студентам воспользоваться правом на отсрочку.

"Судя по всему, Кабмин пытался фактически лишить права на отсрочку студентов иностранных вузов через Постановление КМУ 560, и, поскольку суды признают это противоправным, Правительство инициирует внесение соответствующих изменений в Закон", - предположила адвокат в комментарии Еспресо.

Юрист также отметила, что в Едином реестре судебных решений уже есть ряд постановлений, которыми суды признают незаконными отказы территориальных центров комплектования в предоставлении отсрочки студентам иностранных учебных заведений.

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