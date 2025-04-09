Выполнение мобилизационного плана на месяц: главком ВСУ сделал заявление

Сырский объяснил, сколько людей нужно Украине ежемесячно

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Россия ежемесячно увеличивает армию / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

Украина должна ежемесячно мобилизовывать достаточно сил

РФ использует учения как прикрытие для военных операций

Россия продолжает активно наращивать численность армии. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Украина должна ежемесячно мобилизовать достаточное количество людей, чтобы сдерживать врага. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что максимальный показатель мобилизации за один месяц в 2023 году составил 30 тысяч человек.

видео дня

Несмотря на ожидания, что выборы в США могут ускорить завершение войны, боевые действия продолжаются. Темпы активизации боевых действий растут. Россия, в частности, готовит новые военные учения в Беларуси, которые могут служить прикрытием для переброски войск.

"Видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск. Собственно, так начиналось и в 2022 году", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что российская армия ежемесячно растет на 8-9 тысяч контрактников. К боевым действиям на Курщине, по словам главкома, также активно привлекаются северокорейские военные. Их пополнение произошло уже как минимум в две волны.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Также Сирский напомнил, что Россия уже начала наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях, о которых ранее предупреждал президент Зеленский.

"С начала агрессии противник увеличил свою группировку в пять раз. Ежемесячно они увеличивают на 8-9 тысяч, за год это получается 120-130 тысяч. На 1 января 2025 года в России были 603 тысячи военных, сегодня уже 623 тысячи", - уточнил главком.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области (РФ) продолжается, никакого окружения украинских сил нет. Украинцы сдерживают 64 тысячи российских солдат в этом регионе.

Также силам обороны Украины удалось дроном уничтожить вражеский дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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