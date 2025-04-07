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Из Украины хотят сделать "стального дикобраза": СМИ раскрыли намерение Европы

Руслан Иваненко
7 апреля 2025, 13:53
185
Как страны Европы готовится укрепить оборону страны.
Евросоюз, оружие
Европа анонсировала увеличение производства оружия Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Европа планирует увеличить военную помощь Украине до 40 млрд евро
  • Украинские предприятия наращивают производство техники и боеприпасов

Перспектива завершения войны с Россией остается отдаленной, а военная помощь со стороны Соединенных Штатов может в любой момент приостановиться. На фоне этой неопределенности Европа активно ищет пути укрепления обороноспособности Украины, постепенно формируя собственную стратегию. Согласно материалу The Economist, в Европе убеждены: лучшая гарантия безопасности для Украины - это обеспечение ее арсенала самым современным вооружением.

19 марта Еврокомиссия представила амбициозный план - так называемую "стратегию дикобраза", цель которой - укрепление оборонной способности Украины через две основные инициативы.

видео дня

Первая линия обороны: закупка и поставки вооружений

Европейский Союз планирует значительно увеличить закупку боеприпасов и современных систем вооружения для Украины, включая ключевые компоненты противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ракетных комплексах, способных защитить от угроз с воздуха.

Вторая линия обороны: укрепление украинской промышленности

Вторым важным шагом станет поддержка и развитие собственной оборонной промышленности Украины. Европа считает, что создание самостоятельного военного производства является наиболее эффективным и рентабельным путем укрепления армии. Учитывая это, Европейский Союз планирует удвоить военную помощь Украине в этом году до рекордных 40 миллиардов евро.

От восстановления к инновациям: Украина на пути к возрождению ВПК

Хотя после обретения независимости в 1991 году украинская военная промышленность переживала спад, мощности национального оборонного комплекса не исчезли. Современные технологии и инженерная база позволили быстро адаптироваться после начала российской агрессии. Сейчас Украина имеет амбициозные планы по производству 5 миллионов FPV-дронов и более 30 тысяч беспилотников дальнего радиуса действия. Кроме того, на горизонте - производство 3 тысяч крылатых ракет "Длинный Нептун" и новейших ракет-дронов "Паляница" с турбореактивным двигателем.

Ускорение производства техники

Отметим, что производство традиционной техники также значительно возросло. Например, в 2024 году Украина отправила на фронт более 2,5 миллиона артиллерийских и минометных снарядов. Самоходная гаубица "Богдана" от КЗВВ теперь производится втрое быстрее, чем аналоги от французской компании Nexter. И это только начало: украинский комплекс РЭБ "Лима" уже способен вывести из строя систему наведения российских планерных бомб, став важным элементом электронной борьбы.

ракета Нептун инфографика
Нептун инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения.

Тем временем военный аналитик Юрий Федоров напомнил, что российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе" армии РФ на Одессу. Однако такой шанс появится у оккупационной армии только, если ей удастся захватить Запорожье.

Также ранее британский офицер спрогнозировал, что перемирие в Украине наступит до Пасхи, и назвал предпосылки. ВСУ и оккупанты перешли к активным действиям на фронте.

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Что известно о САУ "Богдана"?

2С22 "Богдана" - украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, которая стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. Впервые она была задействована в боевых действиях в 2022 году в битве за остров Змеиный. Уже в 2023 году гаубицу официально приняли на вооружение ВСУ. Об этом сообщает Википедия.

Отмечается, что 25 февраля 2022 года разработчики "Богданы" получили распоряжение об уничтожении украинской САУ, чтобы она не досталась врагу. В Краматорске разобрали опытный образец на детали и вывезли их в Житомир. Там САУ снова собрали и отправили на фронт. Эти гаубицы использовали также на Бахмутском направлении, а также на севере страны, уничтожив оккупантов, которые обстреливали приграничье Черниговской и Сумской областей.

Самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" имеет следующие характеристики:

Шасси:

  • КрАЗ-63221 (прототип);
  • МАЗ-6317, Tatra 815-7 (серия).

Вес: 28 т.

Обслуга: 5 человек.

Скорость движения:

  • по трассе: 80 км/ч;
  • по пересеченной местности: 30 км/ч.

Запас хода:

  • по трассе: 800 км;
  • по пересеченной местности: 300 км.

Характеристики боевой части:

  • калибр: 155 мм;
  • длина ствола: 52 калибра;
  • углы возвышения: +5...+65°.

Автомат заряжания на 6 снарядов (предусмотрен конструкторской документацией).

Скорострельность: 6 выстрелов в минуту (при наличии автомата заряжания).

Боезапас: контейнеры на 20 снарядов.

Дальность огня:

  • минимальная: 780 м;
  • максимальная: осколочно-фугасный снаряд: 42 км; активно-реактивный снаряд до 60 км.

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