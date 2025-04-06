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Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

Андрей Ганчук
6 апреля 2025, 13:00
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Оккупанты стремятся захватить все районы Донбасса, Херсонщины и Запорожской области, но у них не хватает сил, считает Кирилл Сазонов.
Войска РФ, война
Оккупанты намерены наступать на Лиманском направлении - военный / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Что сказал Сазонов:

  • РФ собирается наступать на Лиманском направлении
  • "Задача" оккупантов – пресечь логистику ВСУ в Донецкой области
  • У РФ не хватает сил для масштабных наступательных операций

Войска страны-агрессора России на поле боя намерены сосредоточиться, в первую очередь, на попытке оккупации всей Донецкой области. Самым горячим может стать Лиманское направление, и враг уже готовит пополнение и накапливает резервы. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

В интервью Новости.Live он рассказал о том, что оккупанты таким образом намерены попытаться пресечь украинскую логистику.

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"Горячее станет там, где было немного тише. Это Лиманское направление. Это очень по карте хороший (для врага, - ред.) сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области - Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск - с юга в этом году на севере", - объяснил Сазонов.

По его словам, россияне продолжают "мечтать" об оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако у них нет сил для масштабного наступления сразу на нескольких участках фронта, как было в 2024 году.

"Им не хватает ресурсов, чтобы одновременно давить на Покровск, Константиновку, Купянск", - добавил Кирилл Сазонов и подчеркнул, что вражеским силам не хватает пехоты. В том числе, штурмовиков.

Угроза нового наступления России – новости по теме:

Как сообщал Главред, Россия готовится увеличить численность своих войск еще на 150 тысяч и активизировать боевые действия на нескольких направлениях, сказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Сразу всех оккупантов в бой не отправят, а в ближайшее время россияне, вероятно, усилят атаки там, где это возможно.

Войска РФ могут пойти в наступление на Сумщину, именно в эту область оккупанты активно забрасывают ДРГ, считает спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Также враг не оставляет планов относительно Покровского и Купянского направлений.

США должны понимать, настроена ли Россия на мир, чтобы Вашингтон скорректировал свою политику, отметил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, если начнется новое наступление, тогда американцы поймут, хотят ли россияне мира, или нет.

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Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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ВСУ войска России Лиман война России и Украины российское наступление
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