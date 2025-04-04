РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

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- Рубио прокомментировал сообщения о подготовке нового наступления РФ
- США должны понимать, настроена ли Россия на мир или нет
Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о том, что Россия готовит войска к новому широкомасштабному наступлению против Украины в 2025 году.
Как подчеркнул он во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО, США должны понимать, настроена ли Россия на мир или нет, чтобы скорректировать свою политику.
"Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет понятно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику", - сказал он.
По словам госсекретаря США, Вашингтон наблюдает за действиями РФ и в течение ближайших недель сможет оценить, действительно ли Кремль готов к миру.
Как известно, ранее появились данные о том, что диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. В рамках призыва Кремль планирует привлечь около 160 тысяч военных.
РФ готовит новое наступление - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ готовит масштабное наступление. Резервы армии РФ проходят обучение на полигонах.
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.
Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта".
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.
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