РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

Вашингтон внимательно наблюдает за действиями РФ, подчеркнул Марко Рубио.

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Марко Рубио прокомментировал вероятность нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/SenatorMarcoRubio, Facebook/UALandForces

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Рубио прокомментировал сообщения о подготовке нового наступления РФ

США должны понимать, настроена ли Россия на мир или нет

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о том, что Россия готовит войска к новому широкомасштабному наступлению против Украины в 2025 году.

Как подчеркнул он во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО, США должны понимать, настроена ли Россия на мир или нет, чтобы скорректировать свою политику.

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"Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет понятно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику", - сказал он.

По словам госсекретаря США, Вашингтон наблюдает за действиями РФ и в течение ближайших недель сможет оценить, действительно ли Кремль готов к миру.

Как известно, ранее появились данные о том, что диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. В рамках призыва Кремль планирует привлечь около 160 тысяч военных.

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Ранее сообщалось о том, что РФ готовит масштабное наступление. Резервы армии РФ проходят обучение на полигонах.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта".

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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