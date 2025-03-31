Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

Россияне хотят растянуть украинские силы на два фронта, считает военный эксперт.

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Россия готовит новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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Россия готовится к новому наступлению в Сумской и Харьковской областях

Основная цель наступления россиян - растянуть украинские силы на два фронта

Российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта". Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Эксперта спросили, собираются ли россияне наступать на Харьковскую и Сумскую области, чтобы сковать операции в Курске и Белгороде. Он ответил, что нет.

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"Это делается для того, чтобы нас растянуть на шпагат. Это война на два фронта, и это самое сложное, что бывает во время войны. Россияне первыми начали наступать в Харьковской области, мы им ответили в Курской области. Сейчас в Курской области российские войска начали нас выдавливать. И мы ответили им в Белгородской области", - объяснил Жданов.

Он добавил, что ВСУ начали Белгородскую операцию из-за того, что украинские защитники хотели опередить противника и сорвать вражеские планы.

"Ведь таким образом мы заставляем противника перебрасывать резервы не согласно его планам, а согласно той ситуации, которая складывается на поле боя. Уже есть свидетельства того, что некоторые части российской армии были сняты и переброшены в Белгородскую область с Краматорского, Северского и Торецкого направлений", - подчеркнул полковник запаса.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной? / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, весной и летом 2025 года Россия может попытаться наступать на нескольких участках фронта, стремясь повлиять на перемирие и переговоры. Однако, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Москва, вероятно, не имеет достаточных ресурсов для реализации таких планов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Между тем военный аналитик Юрий Федоров напомнил, что российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе" армии РФ на Одессу. Однако такой шанс появится у оккупационной армии только, если ей удастся захватить Запорожье.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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