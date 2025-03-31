Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

Марина Фурман
31 марта 2025, 21:58
490
Россияне хотят растянуть украинские силы на два фронта, считает военный эксперт.
ВСУ, армия РФ
Россия готовит новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Основное:

  • Россия готовится к новому наступлению в Сумской и Харьковской областях
  • Основная цель наступления россиян - растянуть украинские силы на два фронта

Российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта". Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Эксперта спросили, собираются ли россияне наступать на Харьковскую и Сумскую области, чтобы сковать операции в Курске и Белгороде. Он ответил, что нет.

видео дня

"Это делается для того, чтобы нас растянуть на шпагат. Это война на два фронта, и это самое сложное, что бывает во время войны. Россияне первыми начали наступать в Харьковской области, мы им ответили в Курской области. Сейчас в Курской области российские войска начали нас выдавливать. И мы ответили им в Белгородской области", - объяснил Жданов.

Он добавил, что ВСУ начали Белгородскую операцию из-за того, что украинские защитники хотели опередить противника и сорвать вражеские планы.

"Ведь таким образом мы заставляем противника перебрасывать резервы не согласно его планам, а согласно той ситуации, которая складывается на поле боя. Уже есть свидетельства того, что некоторые части российской армии были сняты и переброшены в Белгородскую область с Краматорского, Северского и Торецкого направлений", - подчеркнул полковник запаса.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной
Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной? / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, весной и летом 2025 года Россия может попытаться наступать на нескольких участках фронта, стремясь повлиять на перемирие и переговоры. Однако, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Москва, вероятно, не имеет достаточных ресурсов для реализации таких планов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Между тем военный аналитик Юрий Федоров напомнил, что российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о "выходе" армии РФ на Одессу. Однако такой шанс появится у оккупационной армии только, если ей удастся захватить Запорожье.

Читайте также:

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Олег Жданов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

22:52Политика
Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

21:58Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

Гороскоп на завтра 1 апреля: Скорпионам - успех, Рыбам - гениальная идея

Гороскоп на завтра 1 апреля: Скорпионам - успех, Рыбам - гениальная идея

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Последние новости

23:22

Вернулась после тяжелой болезни: Ирина Билык обратилась к поклонникам

23:06

Сможет ли Украина отразить новое наступление РФ на фронте: назван важный нюанс

22:52

Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

22:50

РФ хочет запускать одновременно по Украине 500 дронов: когда ждать нашествие БПЛА

22:36

Плохая новость для многих: названа худшая и лучшая поза для снаВидео

Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за носРоссийское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос
22:29

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

22:14

Лидер популярной рок-группы вступил в ВСУ: "Когда вернусь - не знаю"

22:00

Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

Реклама
21:50

"Стоим в молитвах": Овсиенко показалась на людях после своего исчезновения

21:40

По всей Украине могут появиться графики подачи воды: причина очень серьезнаяВидео

21:28

Как сделать чудодейственное удобрение из яичной скорлупы: несколько простых шагов

20:51

"Единственный человек в мире": в Финляндии назвали посредника между Украиной и РФ

20:36

54 000 гривен за чихание: водителей предупредили о странных, но "круглых" штрафах

19:55

Зеркало заднего вида имеет скрытую кнопку: о ней знают только 5% водителей

19:52

Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии

19:37

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

19:26

Украинцев с апреля могут оштрафовать на 5 тысяч: за что и кого будут наказывать

19:25

Феерия любви и счастья: какие знаки поймают удачу за хвост в начале апреля

19:12

Каким должен быть мир с Россией: Зеленский сделал важное заявление о конце войны

Реклама
19:11

Звезда "Скаженого весілля" раскрыла правду про Юрия Горбунова вне камер

19:10

Как готовится РФ к новому наступлению на Украину?мнение

19:06

"Она полчаса называла меня полным идиотом": скандал между Фицо и главой ЕврокомиссииВидео

19:01

Трамп разгневался на Путина: в Кремле отреагировали на резкие заявления лидера США

18:53

Цены на борщевой набор взлетели: популярные овощи выросли в стоимости

18:51

Женщина купила жуткую шкатулку в секонд-хенде: чем ее напугала находка

18:46

Где 3 отличия между рисунками: только самый внимательный угадает за 5 секунд

18:36

Крысы забудут дорогу в сад: какие растения лучше всего отпугивают грызунов

18:01

Цены не упадут до мая: в Украине до 39% "взлетела" стоимость популярных продуктов

17:50

Как коты лечат людей: ветеринар указал на уникальную способность любимцев

17:36

Является ли грехом самогоноварение: священник удивил ответомВидео

17:29

"Пойти на Киев или Одессу": почему на самом деле Путин хочет "взять" ЗапорожьеВидео

17:21

Тенденция на снижение: каким будет курс доллара 1 апреля

17:06

РФ определила 5 областей: когда начнется новое наступление и какая цель Путина

16:48

Обвал на рынке сырья: что будет с ценами на молоко в Украине

16:47

Безработный сорвал миллионный джекпот после вещего сна: что ему приснилось

16:35

"Чеснока не бывает много": садовод показал, как собрать крупный урожай растения

15:50

Что означают белые пятнышки на клубнике: далеко не семечки, как многие думают

15:50

"Трампу это не нравится": в ОП объяснили, почему лидер США разозлился на Путина

15:37

Будут искуплены грехи: что нужно сделать 1 апреля, приметы

Реклама
15:25

"Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене": Жданов описал большой обман РФ

14:58

1 апреля нельзя злословить и развлекаться: какой церковный праздник, приметы

14:57

Эктор Хименес-Браво покинул Украину - что произошло

14:52

Мужчина нашел в морозилке бабушки вкусности 1990-х годов: что это за лакомство

14:42

Россияне лезут даже из-под земли: в ОСГВ "Хортица" рассказали о боях за Торецк

14:29

Подготовка займет 10 минут: изумительное мясо на пасхальный столВидео

14:26

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

13:55

Почему полезно пить чай с корицей: 6 важных свойств этого напитка

13:45

ДРГ уже работают: оккупанты могут прорваться в Черниговскую область

13:39

Цены рванули вверх перед Пасхой: в Украине дорожает востребованный продукт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять