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Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос

Надежда Майная
31 марта 2025, 12:00
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Наступление российских войск возможно не только на Сумщине и Харьковщине, но и на Черниговщине, считает полковник запаса Олег Жданов.
По мнению Жданова, в наступление в апреле-мае войска РФ пойдут или пешком, или на велосипедах и
В России нашли новый источник рекрутинга дармового "пушечного мяса" – это студенты, отметил Жданов / Коллаж: Главред

Россия готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, которое Путин намерен провести уже этой весной, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент также отметил, что Путин хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но тогда ВСУ не дали этого сделать благодаря Курской операции.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, насколько масштабным будет новое российское наступление, станут ли Харьковщина и Сумщина большими театрами боевых действий, как эта операция врага повлияет на Курскую и Белгородскую операции ВСУ, способна ли Украина сломать планы Путина, а также как Трамп, так стремящийся заставить стороны прекратить огонь до 30 апреля, отреагирует на наступление российских войск.

Какими будут цели этого российского наступления, и насколько масштабным оно может быть, учитывая состояние и проблемы российской армии?

видео дня

Наступление российской армии в апреле-мае будет даже не оперативным – это будет больше похоже на тактические удары на глубину максимум 10-20 километров. Потому что сил и средств группы войск "Север", что сосредоточены сегодня в Курской, Брянской и Белгородской областях, недостаточно для осуществления оперативных прорывов на глубину 50-100 километров.

У Путина есть единственный, в принципе, неисчерпаемый ресурс. Пусть он и медленный, но он не исчерпаем. Это людской ресурс. Нет танков – значит, россияне пойдут в атаку пешком. Смогут найти им "Жигули" – они поедут на "Жигулях". Найдут велосипеды – поедут в наступление на велосипедах, на самокатах же ездят. Есть видео, которые свидетельствуют о том, что российские войска на электросамокатах ездили на штурм наших позиций. Более того, на штурм наших позиций они ходили на костылях.

Жданов отметил, что в России решили снять бронь со студентов, в таком случае массовость призывов будет сумасшедшей
По словам Жданова, если для наступления в России не найдут танков, российские солдаты пойдут в атаку пешком / Фото: Минобороны РФ

Путину не жалко: 140 миллионов человек он постепенно переловит и отправит на штурмы украинских позиций. Вполне возможно, что нынешняя бравада Путина связана с тем, что в России нашли новый источник рекрутинга дармового "пушечного мяса" – это студенты. В Госдуму Российской Федерации недавно внесен законопроект о том, чтобы снять бронь со студентов. Если по всей России со студентов снимут бронь, то массовость призывов будет просто сумасшедшей.

Для чего на данном этапе России наступление именно в Сумской и Харьковской областях? Чтобы сковать Курскую и Белгородскую операции?

Нет, это делается для того, чтобы нас растянуть на шпагат. Это война на два фронта, и это самое сложное, что бывает в ходе войны. Россияне первыми начали наступать в Харьковской области, мы им ответили в Курской области. Сейчас в Курской области российские войска начали нас выдавливать. И мы ответили им в Белгородской области.

Кстати, Белгородская операция была обусловлена именно стремлением опередить противника и постараться максимально сорвать его планы. Ведь таким образом мы вынуждаем противника перебрасывать резервы не согласно его планам, а согласно той обстановке, которая складывается на поле боя. Уже есть свидетельства того, что некоторые части российской армии были сняты и переброшены в Белгородскую область с Краматорского, Северского и Торецкого направлений.

По словам Жданова, Россия была вынуждена перебросить в Белгородскую область часть своих войск с Краматорского, Северского и Торецкого направлений
Россия хочет усадить Украину на шпагат и заставить воевать на два фронта, для этого готовит весеннее наступление, отметил Жданов / Фото: Оперативное командование "Запад"

Насколько Украина готова отразить это наступление российских войск? Судя по тому, как вы его описываете – "наступление на велосипедах и костылях", это будет нечто карикатурное, но, тем не менее, сможем ли мы препятствовать продвижению противника даже на эти 10-20 километров?

Это будет не совсем карикатурно, я говорю о крайностях. У России есть и пехотные подразделения, и танковые, которыми она будет наступать. Не все там на костылях или самокатах.

Однако количество личного состава позволит России осуществить прорывы местного значения, то есть на тактическую глубину – до 10-15 километров. В данном случае у нас есть шансы это все удержать, поскольку там у нас достаточное количества войск.

Причем даже российские зет-военкоры говорят о том, что, несмотря на начало операции в Белгородской области, Вооруженные силы Украины не использовали полностью резерв, который остался с Курской операции. То есть россияне не смогли вынудить нас перебросить туда резервы.

Еще один момент. Учитывая общую ситуацию на линии фронта, 2025 год будет годом обороны. Нам поскорее следует отказаться от любых наступательных операций. Точнее наступление – это для нас сегодня вообще недостижимая цель, а вот контрнаступательные операции нам надо прекращать и садиться в глухую оборону, окапываться и держать позиции. И так до тех пор, пока не решится вопрос с поставками нам необходимого количества вооружения и боеприпасов.

Украине следует окапываться и держать позиции, и так до тех пор, пока не решится вопрос с поставками вооружений, отметил Жданов
2025 год будет годом обороны, Украине следует прекратить любые контрнаступательные действия, считает Жданов / Фото: 4 отдельная танковая бригада

А как это наступление российских войск может повлиять на Курскую и Белгородскую операции? Может ли оно привести к тому, что мы будем вынуждены покинуть даже эти небольшие части российской территории, которые сейчас остаются под нашим контролем?

Может быть, этот вариант исключать нельзя. Однако вполне возможно и то, что на этих рубежах мы закрепимся. Дело в том, что в Курской области мы находимся в самом приграничье, то есть довольно близко от границы, но там господствующие высоты, на которых мы сидим. Все это плавно может перерасти в противостояние, и фронт будет формироваться с учетом удержания нами отдельных районов этих областей.

Кроме того, такая же ситуация может быть и в Черниговской области. Пока что, слава Богу, не было вторжения российских войск на Черниговщину, но ДРГ там работают. А у России все начинается с ДРГ – с нескольких солдат, которые пытаются закрепиться и развивать какой-то успех.

А речь будет идти о Черниговской области или о Брянской? Где это все может происходить?

А вот это хороший вопрос. Тут очень трудно сориентироваться, потому что мы точно не знаем, сколько российских войск находится в Брянской области. Потому будет так, как решит наш Генштаб. Мы же приняли решение идти в Белгородскую область и создавать буферную зону на территории Белгородской области, а не ждать, когда россияне вторгнутся или начнут расширять два плацдарма, которые есть у противника на территории Харьковской области. В Курской области мы отходили-отходили, они нас выдавливали, а потом, когда мы нашли более-менее неплохой рубеж обороны, мы остановились на этом рубеже и начали укреплять свою оборону.

Так что тут 50/50.

ВСУ создают в Белгородской области буферную зону, отметил Жданов
Несмотря на российское наступление, у ВСУ есть шанс закрепиться и удержать позиции в Курской и Белгородской областях, считает Жданов / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, скриншот YouTube

А как может отреагировать Трамп на наступление России? Ведь оно явно не будет вписываться в план Трампа о достижении перемирия до конца апреля.

Уже формируются два параллельных процесса.

Один процесс – Трамп пытается всеми силами прекратить огонь. При этом ему глубоко наплевать, на каких условиях это произойдет. Он просто хочет, чтобы все остановились, то есть "стой, раз-два!", штыки в землю и сидим в окопах, ничего не делаем.

Второй процесс – Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене, рассказывая о том, как сильно он поддерживает идею Трампа о прекращении огня. При этом, выступая перед моряками, Путин рассказывает, что "мы добьем Вооруженные силы Украины".

И удары по энергетике, как видим, тоже продолжаются. Вот россияне подорвали Суджу. Мы не бьем по Судже, а в России, видимо, решили: "Ладно, все равно ремонтировать. Давайте добьем". И бахнули еще раз. А теперь будет развернута кампания с обвинениями в том, что это Украина сорвала энергетическое перемирие, "ведь там нелегитимная власть", потому нужно внешнее управление.

Так что тут очень трудно сказать, кто кого. Если Трамп хоть капельку себя уважает, он уже давно должен был набить морду Путину, образно говоря. Он уже давно должен был топнуть ногой и сказать, что он не клоун и не лох, чтобы Путин его каждый раз разводил. У Трампа уже даже поменяли дату: теперь речь идет не о пасхальном прекращении огня, а перемирие к ста дням Трампа у власти, то есть к 30 апреля. А следующая дата какая будет? 9 мая?

Путин настроен воевать, а не устраивать перемирие, считает Жданов
Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене, отметил Жданов / Фото: kremlin.ru

Путин настроен воевать. Для него сейчас неприемлема остановка боевых действий. И Россия не сидит сложа руки, а ищет пути и способы пополнения личного состава и наращивания численности армии. Сейчас там нашли способ – снимать бронь со студентов. А в масштабах России это сотни тысяч человек! И причем самый золотой возраст – 18 лет и старше.

А где же прославленная обидчивость Трампа? Может ли он в ситуации российского наступления, когда убедится, что Путин, как вы говорите, "водит его за нос", топнуть ногой и активизировать поставки вооружения Украине?

Нет, поставок не будет. Пока у Трампа в США вся полнота власти, помогать он Украине не будет.

Топать ногой в ответ на действия Путина Трамп тоже не будет. Было очень показательно, как витиевато он высказался, понимая, что Путин издевается над ним и затягивает сделку: мол, "я тоже бизнесмен, не хочу подписывать контракт, но хочу оставаться в игре". Складывается впечатление, что в архивах КГБ есть папочка с надписью "Дональд Трамп", потому что по-другому такое лебезение Трампа перед Путиным просто нечем объяснить.

Так будет до промежуточных выборов в США, которые будут через полтора года. С такой внутренней политикой республиканцы 100% эти выборы проиграют, и Конгресс может опять перейти в руки демократов. Вот тогда демократы развернутся! Тогда Трампу импичмента не избежать. И тогда Конгресс может и деньги выделить на вооружение для Украины, и заставить открыть президентские программы, например, PDA.

Но для этого нам надо продержаться каким-то образом полтора года.

У нас есть возможности продержаться столько. Для этого сейчас мы должны окапываться и садиться в глухую оборону, прекратив любые попытки наступательных и контрнаступательных действий. Мы должны сесть в глухую оборону и считать снаряды – тогда продержимся.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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