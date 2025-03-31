ДРГ уже работают: оккупанты могут прорваться в Черниговскую область

В Курской области ВСУ находятся в самом пограничье.

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Россия готовится к новому наступлению / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Россияне готовятся к новому наступлению на фронте

Возможно, ВСУ нужно будет покинуть Курскую и Белгородскую области

Российская ДРГ сейчас работает в Черниговской области

Страна-агрессор Россия готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, которое может начаться уже этой весной. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предположил, как это российское наступление может повлиять на Курскую и Белгородскую операции.

В частности, он рассказал, будут ли вынуждены ВСУ покинуть российскую территорию, которая сейчас остается под нашим контролем.

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"Возможно, этот вариант исключать нельзя. Однако вполне возможно и то, что на этих рубежах мы закрепимся. Дело в том, что в Курской области мы находимся в самом пограничье, то есть достаточно близко от границы, но там господствующие высоты, на которых мы сидим. Все это плавно может перерасти в противостояние, и фронт будет формироваться с учетом удержания нами отдельных районов этих областей", - сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, ситуация в Черниговской области также может обостриться.

"Пока, слава Богу, не было вторжения российских войск на Черниговщину, но ДРГ там работают. А в России все начинается с ДРГ - с нескольких солдат, которые пытаются закрепиться и развивать какой-то успех", - добавил военный эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в последние дни на Сумщине увеличилось количество ударов по пограничникам из авиации. Также в регион активно заходят вражеские ДРГ.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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