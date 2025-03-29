Враг для штурмов применяет 'дикую' тактику: в ВСУ рассказали детали

Россияне бросили в атаку сразу 40 мотоциклов.

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Оккупанты бросили на штурм 40 мотоциклов одновременно / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне бросили в атаку 40 мотоциклов на одном из направлений фронта

Враг активно использует дроны на оптоволокне

Российские оккупанты все активнее применяет легкую технику на одном из направлений фронта. Недавно армия Путина использовала для штурма 40 мотоциклов. Об этом заявил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, после зимы захватчики активнее используют мотоциклы, квадроциклы, багги и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав.

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Таким образом враг пытается оперативно захватить украинские позиции, чтобы избежать атак дронов.

"Сам переход к активному использованию мототехники - это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидронових сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", - заявил Трегубов.

Он также добавил, что одна из главных тенденций, которая появилась на фронте за зиму, это использование дронов на оптоволокне.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Трегубов заявлял, что армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года. По словам спикера, приоритетной задачей для врага сейчас является перерезание трассы, соединяющей Покровск и Константиновку, поэтому оккупанты пытаются продвигаться в этом направлении.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Противник затягивает переговоры и пытается втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель.

Как писал Главред, в последние дни на Сумщине увеличилось количество ударов по пограничникам из авиации. Также в регион активно заходят вражеские ДРГ. Кроме того, армия Путина нарастила количество дронов и FPV.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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