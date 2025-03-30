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Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - ГВА

Мария Николишин
30 марта 2025, 17:15
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Продолжаются уличные бои за каждое здание в городе.
Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - ГВА
Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления начальника ГВА:

  • Оккупанты обстреливают город Торецк
  • Часть города занята врагом
  • Сейчас в Торецке остаются 48 жителей

Часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения. Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Торецке остается напряженной.

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"За последние сутки зафиксировано 198 обстрелов, среди которых три авиаудара и 67 ударов с БПЛА, из которых 23 - FPV-дронами", - заявил он.

Начальник ГВА добавил, что часть города занята врагом, однако продолжаются уличные бои за каждое здание.

"Наши воины несмотря на численное превосходство врага дают достойный отпор. Ни один дом, ни одно помещение не сдается без боя", - подчеркнул Чинчик.

Он также рассказал, что сейчас в Торецке остаются 48 жителей, а всего в громаде - 140 человек. Люди скрываются в укрытиях, которые частично уцелели в многоэтажках, эвакуация продолжается.

"Они (жители общины - ред.) проживают в нечеловеческих условиях. Трудно объяснить их психологию, почему не выезжают. Их мотивация - они здесь родились и готовы здесь остаться до последнего. В основном это пожилые люди, которых трудно убедить эвакуироваться", - подчеркнул начальник ГВА.

Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - ГВА
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России нарастила интенсивность боевых действий в Торецке и пытается обойти город с флангов.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты все активнее применяют легкую технику на одном из направлений фронта. Недавно армия Путина использовала для штурма 40 мотоциклов.

Также известно, что армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года.

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Кто такой Василий Чинчик?

Василий Чинчик - глава Торецкой военно-гражданской администрации с 2020 года, а затем городской военной администрации. Чинчик до полномасштабного вторжения был также полковником Службы безопасности Украины, бывшим заместителем начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

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