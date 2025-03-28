Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

Вы узнаете:
- Чем отметился боец ВСУ
- Что значит получить Серебряную дубовую ветвь
Командир из 225 ОШП с позывным "Котельва" первый в истории ВСУ, кто получил Серебряную дубовую ветвь к Кресту боевых заслуг.
Это одна из самых высоких наград, которые может получить воин ВСУ - выше только звание Героя Украины, сообщили в Telegram-канале бригады.
Сам Крест боевых заслуг вручается только за исключительные действия на поле боя. Но когда боец проявляет себя повторно - не менее мощно, не менее результативно - к награде добавляется ветвь: серебряная, а затем и золотая.
"Так вот, первую в истории Украины серебряную ветвь получил наш боец. И не безосновательно. Он командовал боем, даже краткое описание которого звучит как сцена из военного фильма: наступление врага, сдерживание, контратака, прорыв в тыл, захват высоты, перекрытие логистики", - говорится в сообщении.
Отметился "Котельва" во время Курской операции.
"Октябрь 2024-го. И командир - "Котельва": Враг начинает атаку на позиции полка. Рота под командованием Котельвы держит удар. Но не останавливается на обороне. Контратакует, уничтожает технику, выбивает пехоту. Далее - маневр в тыл, захват высоты, перекрытие логистики. комбинированная операция - оборона, штурм, прорыв. результат: полный контроль над участком и срыв наступления противника на этом направлении", - рассказали в 225 ОШП.
Ситуация в Курской области - последние новости
Ранее в ISW сообщили, что армия РФ обманула ВСУ и применила запрещенную тактику нападения на Курщине. Во время нападения на украинских военных россияне использовали украинские опознавательные знаки.
Как ранее сообщал Главред, враг стремится окружить ВСУ - в ГПСУ рассказали, где оккупанты рванули в наступление. Россия пытается закрепиться и наращивает давление на украинскую границу.
Напомним, в ЦРУ сделали неожиданную оценку относительно информации о якобы окружении ВСУ в Курской области. Украинские солдаты в последние дни отступили в Курской области, но не окружены российскими войсками. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились своей оценкой ситуации с Белым домом.
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