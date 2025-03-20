Окружение ВСУ в Курской области: в ЦРУ сделали неожиданную оценку

В ЦРУ поделились оценкой ситуации в Курской области с Белым домом.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

ВСУ не окружены россиянами в Курской области

Заявления Трампа об окружении являются ложными

Украинские солдаты в последние дни отступили в Курской области, но не окружены российскими войсками. Поэтому заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились своей оценкой ситуации с Белым домом на прошлой неделе. Но Трамп продолжал утверждать, что украинские войска окружены в Курской области на западе России.

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В частности, оценки американской и европейской разведки свидетельствуют, что украинские войска столкнулись с сильным давлением со стороны российских войск, однако они не окружены полностью.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки.

Военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что если бы ВСУ были окружены на Курщине, то враг бы перерезал важные дороги. Однако этого не произошло, противник лишь контролирует отдельные участки с помощью дронов и артиллерии.

В то же время, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий.

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