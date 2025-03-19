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Из-за ситуации в Курской области: РФ потеряла инициативу на важном направлении

Мария Николишин
19 марта 2025, 10:49
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ВСУ отодвинули оккупантов от самого Покровска.
Из-за ситуации в Курской области: РФ потеряла инициативу на важном направлении
Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Количество боев на Покровском направлении уменьшилось
  • У армии РФ есть проблемы с оперативными резервами и логистикой
  • ВСУ контратаковали и вернули ранее утраченные позиции

На Покровском направлении уменьшилось количество боевых столкновений. Это связано с проблемами российской армии с логистикой, оперативными резервами и тяжелой бронетехникой. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freeдом.

По его словам, сами россияне пишут в соцсетях о проблемах с эвакуацией раненых с поля боя, подвозом боекомплекта, продовольствия.

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"Россияне признают тот факт, что на Покровском направлении они вынуждены были потерять тактическую инициативу из-за нехватки оперативных резервов. Посмотрите даже на статистику столкновений на Покровском направлении - снижение количества столкновений. А это свидетельство того, что у российской армии проблемы с оперативными резервами, логистикой, тяжелой бронетехникой", - сказал он.

Эксперт добавил, что свидетельством того, что армия РФ имеет серьезные материально-технические проблемы, является тот факт, что на фронте оккупанты используют электросамокаты, багги и автомобильную технику советского образца.

"На этом фоне Силы обороны Украины проводят ряд успешных контрнаступательных действий в районе населенного пункта Шевченко. Это южный фланг Покровского направления. Причем сами оккупанты признают то, что населенный пункт фактически перешел под контроль Сил обороны Украины. Это значительно снижает возможности российских войск для оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении и выхода непосредственно на админграницы Днепропетровской области", - отметил аналитик.

Снегирев также рассказал, что ВСУ в районе населенного пункта Песчаное на Покровском направлении контратаковали и вернули ранее утраченные позиции, а также отодвинули оккупантов от самого Покровска.

"Именно ситуация в Курской области дала возможность стабилизировать ситуацию на Покровском направлении", - подытожил он.

Из-за ситуации в Курской области: РФ потеряла инициативу на важном направлении
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мисник заявил, что на северных рубежах Украины наблюдается активное передвижение российских подразделений, ранее участвовавших в боевых действиях в Курской области. Немалое количество вражеских сил приближается к границе с Сумской областью.

Бывший командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на одном из участков фронта принято решение об отводе Вооруженных сил Украины с невыгодных позиций.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что российские оккупанты на востоке Украины и на Курском направлении пытались отчаянно продвинуться вперед. Но за последние полгода захватнических целей армия Путина в полном объеме не достигла.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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