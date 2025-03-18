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РФ стягивает немалые силы: в ВСУ рассказали об угрозе для одной из областей

Руслана Заклинская
18 марта 2025, 17:40
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Россия перегруппировывает свои войска и накапливает силы вблизи Сумской области, рассказали в ОТГВ "Северск".
РФ стягивает немалые силы: в ВСУ рассказали об угрозе для одной из областей
РФ стягивает войска из Курской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Мысника:

  • Российские подразделения, воевавшие на Курщине, приближаются к границе с Сумщиной
  • Признаков формирования крупных ударных группировок пока не зафиксировано
  • Сохраняется угроза проникновения диверсионно-разведывательных групп

На северных рубежах Украины наблюдается активное передвижение российских подразделений, ранее участвовавших в боевых действиях в Курской области. Немалое количество вражеских сил приближается к границе с Сумской областью. Об этом сообщил представитель ОТГВ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона.

"Военное присутствие врага мы фиксировали вдоль всей границы и раньше, но не видели признаков формирования крупных группировок по осуществлению наступательных действий. Конечно, если поменялась ситуация на сопредельной территории в Курской области, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы", - рассказал он.

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Мысник подчеркнул, что Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для укрепления оборонительных позиций. Военные продолжают выполнять боевые задачи как на территории Курской области, так и на северной границе Украины.

По его словам, несмотря на рост активности врага, ситуация на северном направлении остается под контролем украинских войск. Однако российские силы ежедневно обстреливают приграничные территории, используя широкий арсенал оружия.

"Применяют практически весь имеющийся арсенал вооружения. Хотя здесь следует отметить, что очень активно они применяют FPV-дроны, сбросы с БПЛА, минометы, ствольную артиллерию. Конечно, больше всего враг обстреливает приграничье Сумской области, и наибольшая концентрация у них сил и средств - именно на этом направлении", - отметил спикер.

Также Мысник рассказал, что сохраняется угроза проникновения российских диверсионно-разведывательных групп. Они действуют преимущественно на флангах, где концентрируется враг. В то же время украинские военные успешно противодействуют таким атакам.

"Нам своевременно удается их выявлять, уничтожать. У нас есть и противодиверсионные резервы, и технические средства для этого, то есть есть есть все возможности, чтобы прекращать эту деятельность", - подчеркнул он.

В отличие от Сумщины, в Черниговской области активного продвижения вражеских войск не зафиксировано. По словам спикера, враг уже длительное время не заходил на территорию региона, хотя угроза сохраняется.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, российские ДРГ активизировались вдоль всей границы, а армия РФ стягивает резервы, что приведет к росту интенсивности обстрелов. Поэтому на Сумщине начинается обязательная эвакуация жителей восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что оккупанты активизировали действия в приграничных районах Сумской области и накапливают войска для нового удара. По его словам, такими действиями Путин пытается затянуть процесс прекращения огня, который предлагают США.

Как сообщал Главред, геолокационные кадры подтверждают продвижение оккупантов в районах Гоголевки, Куриловки и Гуево в Курской области. В то же время в Сумской области враг продвинулся только в районе Басовки.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

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