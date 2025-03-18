Наступление ВСУ на Белгородскую область: Коваленко ответил на заявления россиян

Ключевые тезисы:
- Оккупанты заявили о наступлении ВСУ в Белгородской области
- Эта информация не соответствует действительности, потому что бои в приграничье продолжаются постоянно
- Россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным
Россияне заявили, что Вооруженные силы Украины якобы попытались начать наступательные действия на границе с Белгородской областью РФ. Эти заявления прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В частности, оккупанты заявляли, что несколько бронегрупп ВСУ якобы попытались прорваться в Красноярузский район Белгородской области.
Однако, глава ЦПД сказал: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".
По его словам, бои в приграничье продолжаются постоянно в течение широкомасштабной войны из-за активности российских диверсионно-разведывательных групп, артиллерийские "дуэли" и атаки на территорию Украины.
"То, что россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным, - неудивительно. Их главная информационная стратегия - обвинять Украину в нежелании завершить войну, хотя на самом деле по фронту атакуют они, как и с воздуха. И именно Путин затягивает с предложением Трампа прекратить огонь", - подчеркнул Коваленко.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин заявил, что армия страны-агрессора России пытается форсировать реку Оскол на Харьковщине и внедряет "довольно интересную" тактику использования дронов.
В анализе американского Института изучения войны отмечается, что украинские войска сумели продвинуться в Торецке Донецкой области.
Кроме того, страна-агрессор РФ нашла эффективную стратегию для истощения украинских войск, которую можно назвать "треугольником наступления" - комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
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