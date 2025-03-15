РФ давит 'треугольником наступления': СМИ раскрыли новую тактику оккупантов

Россияне наносят ущерб ВСУ с помощью FPV, артиллерии и увеличивают использование планирующих бомб.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС, 22 ОМБр

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РФ нашла эффективную стратегию для истощения украинских войск

Враг синхронизирует использование 3 компонентов войск и оружия

Страна-агрессор РФ нашла эффективную стратегию для истощения украинских войск, которую можно назвать "треугольником наступления" - комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб.

Как пишет Business Insider, тактика оккупантов еще не принесла значительного прорыва, но помогла России стабильно достигать малых, но дорогих успехов, истощая украинские войска и моральный дух.

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"Во-первых, российские вооруженные силы продолжают сковывать украинские сухопутные силы на линии соприкосновения с помощью пехоты и механизированных сил", - говорится в исследовании аналитического центра Royal United Services Institute.

Уточняется, что россияне наносят ущерб ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов FPV, беспилотников Lancet и артиллерии с осколочно-фугасными снарядами и рассеивающимися минами, а также увеличивают использование планирующих бомб против украинских сил, удерживающих оборонительные позиции.

Подчеркивается, что это создает дилемму для Вооруженных сил Украины: сохранять статические оборонительные позиции, чтобы уменьшить эффект от FPV и артиллерии, или сохранять мобильность, чтобы избежать ударов бомб, способных разрушить даже хорошо подготовленные укрепления.

В материале поясняется, что бомбы, которые Россия использует, имеют большую взрывную силу, даже если их точность уступает западным аналогам. "Увеличение производства планирующих бомб УМПК с 40 000 единиц в 2024 году до 70 000 в 2025 году привело к значительным потерям среди украинских войск", - сообщает RUSI.

/ Главред

Несмотря на численное преимущество и вооружение РФ, Украина до сих пор сдерживала атаки врага благодаря оборонительным позициям и дистанционным ударам, но синхронизированное использование 3 компонентов войск и оружия усложнило оборону ВСУ, говорится в статье.

В то же время эксперты предупреждают о том, что Россия имеет стратегические преимущества, в частности в том, что может запускать бомбы с большого расстояния, чего не может сделать Украина из-за ограничений в воздушных силах и ракетах класса "воздух-воздух". НАТО имеет значительно более мощные воздушные силы, способные нейтрализовать противовоздушную оборону и наносить удары по военным целям, добавили авторы материала.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых "горячих" направлений. Оккупанты пытаются осуществлять штурмы малыми группами, однако уже не могут добиться прежнего эффекта.

Как сообщал Главред, в конце февраля оккупанты пытались прорваться в Покровск с западного направления, но тщетно. Эффективную работу провели операторы дронов. У врага стало наблюдаться истощение.

Напомним, войска РФ атаковали позиции ВСУ в направлении Котляровки Покровского района и применили 11 единиц бронетехники, сообщили в пресс-службе Хортицы. Украинские войска нанесли удар и сорвали вражескую операцию.

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