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ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых горячих направлений: детали

Андрей Ганчук
11 марта 2025, 10:02
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Оккупанты пытаются осуществлять штурмы малыми группами, однако уже не могут добиться прежнего эффекта.
ВСУ, Покровское направление
На Покровском направлении ВСУ ликвидируют вражеские силы / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 21-я ОМБр (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Украинские войска стабилизировали ситуацию на Покровском направлении
  • Россияне уже не могут вести круглосуточные штурмы
  • Враг понес большие потери

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Российские оккупанты вынуждены были снизить количество штурмов, однако по-прежнему прибегают к попыткам продвижения. Об этом заявил начальник пресс-службы бригады Червона Калина Национальной гвардии Николай Коваль.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что противник продолжает отправлять в бой новых оккупантов. Украинцы ликвидируют вражеские силы.

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"Ситуация стабилизировалась на Покровском направлении. Если взять прошлый год и активную фазу наступления на Покровское направление, то враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек. Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые, то есть, максимально использовали живую силу. Они понесли большие потери. Было очень трудно сдерживать такое нашествие живой силы", - объяснил ситуацию Коваль.

Также Николай Коваль подчеркнул, что враг способен перебрасывать на поле боя по несколько подразделений, но уже не может вести почти круглосуточные штурмы, как было в прошлом году. Теперь россияне двигаются малыми группами по 2-3 человека, после чего собираются в большую группу и идут штурмовать украинскую оборону.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, в конце февраля оккупанты пытались прорваться в Покровск с западного направления, но тщетно. Эффективную работу провели операторы дронов. У врага стало наблюдаться истощение.

Силы обороны на Покровском направлении добились значительных успехов, сказал 7 марта военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, ВСУ взяли под контроль населенный пункт Котлино и продвинулись в районе н.п Шевченко. По его словам, в направлении Покровска тактическая инициатива за украинскими военными.

10 марта войска РФ атаковали позиции ВСУ в направлении Котляровки Покровского района и применили 11 единиц бронетехники, сообщили в пресс-службе Хортицы. Украинские войска нанесли удар и сорвали вражескую операцию.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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