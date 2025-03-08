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Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении

Мария Николишин
8 марта 2025, 11:46
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ВСУ перехватили тактическую инициативу у российских оккупантов на фронте.
Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении
Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Главное:

  • ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Котлино
  • Бойцы продвигаются в районе населенного пункта Шевченко
  • На Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ

На Покровском направлении Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов по нескольким направлениям одновременно. Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Freeдом.

"Во-первых - Вооруженными силами Украины взят под полный контроль населенный пункт Котлино. Котлино прикрывает выход к ключевой логистике Сил обороны Украины - это трасса Покровск-Днепр. Это серьезный тактический успех. Второе направление - другой фланг Покровского фронта - это продвижение Сил обороны Украины в районе населенного пункта Шевченко. Значительное расширение зоны присутствия", - подчеркнул он.

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По его словам, российские СМИ отмечают, что наступление ВСУ в районе Шевченко - новый этап контрнаступления Михаила Драпатого (командующего Сухопутных войск ВСУ - ред.).

"Вместе с тем они отмечают ожесточенный характер столкновений и значительные успехи Сил обороны Украины", - подчеркнул аналитик.

Снегирев также добавил, что сейчас на Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ.

"После изменения кадровой политики, а именно назначения Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ, удалось не только стабилизировать, но и, как видим, перехватить тактическую инициативу у российских оккупантов. Сведено на нет дальнейшее продвижение оккупационных войск вглубь украинской территории, а именно - к административной границе Днепропетровской области. Более того, оккупанты вынуждены признать тяжелые потери в личном составе и технике", - подытожил он.

Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, сейчас существует угроза окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что самая критическая ситуация на фронте, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался, уже пройдена.

В то же время, аналитики Института изучения войны сообщали, что ВСУ осуществили серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за линию обороны россиян на юго-восток от Суджи.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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