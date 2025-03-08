Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении

Главное:
- ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Котлино
- Бойцы продвигаются в районе населенного пункта Шевченко
- На Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ
На Покровском направлении Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов по нескольким направлениям одновременно. Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Freeдом.
"Во-первых - Вооруженными силами Украины взят под полный контроль населенный пункт Котлино. Котлино прикрывает выход к ключевой логистике Сил обороны Украины - это трасса Покровск-Днепр. Это серьезный тактический успех. Второе направление - другой фланг Покровского фронта - это продвижение Сил обороны Украины в районе населенного пункта Шевченко. Значительное расширение зоны присутствия", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, российские СМИ отмечают, что наступление ВСУ в районе Шевченко - новый этап контрнаступления Михаила Драпатого (командующего Сухопутных войск ВСУ - ред.).
"Вместе с тем они отмечают ожесточенный характер столкновений и значительные успехи Сил обороны Украины", - подчеркнул аналитик.
Снегирев также добавил, что сейчас на Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ.
"После изменения кадровой политики, а именно назначения Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ, удалось не только стабилизировать, но и, как видим, перехватить тактическую инициативу у российских оккупантов. Сведено на нет дальнейшее продвижение оккупационных войск вглубь украинской территории, а именно - к административной границе Днепропетровской области. Более того, оккупанты вынуждены признать тяжелые потери в личном составе и технике", - подытожил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, сейчас существует угроза окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что самая критическая ситуация на фронте, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался, уже пройдена.
В то же время, аналитики Института изучения войны сообщали, что ВСУ осуществили серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за линию обороны россиян на юго-восток от Суджи.
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Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
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