Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении

ВСУ перехватили тактическую инициативу у российских оккупантов на фронте.

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Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

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ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Котлино

Бойцы продвигаются в районе населенного пункта Шевченко

На Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ

На Покровском направлении Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов по нескольким направлениям одновременно. Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Freeдом.

"Во-первых - Вооруженными силами Украины взят под полный контроль населенный пункт Котлино. Котлино прикрывает выход к ключевой логистике Сил обороны Украины - это трасса Покровск-Днепр. Это серьезный тактический успех. Второе направление - другой фланг Покровского фронта - это продвижение Сил обороны Украины в районе населенного пункта Шевченко. Значительное расширение зоны присутствия", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, российские СМИ отмечают, что наступление ВСУ в районе Шевченко - новый этап контрнаступления Михаила Драпатого (командующего Сухопутных войск ВСУ - ред.).

"Вместе с тем они отмечают ожесточенный характер столкновений и значительные успехи Сил обороны Украины", - подчеркнул аналитик.

Снегирев также добавил, что сейчас на Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ.

"После изменения кадровой политики, а именно назначения Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ, удалось не только стабилизировать, но и, как видим, перехватить тактическую инициативу у российских оккупантов. Сведено на нет дальнейшее продвижение оккупационных войск вглубь украинской территории, а именно - к административной границе Днепропетровской области. Более того, оккупанты вынуждены признать тяжелые потери в личном составе и технике", - подытожил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, сейчас существует угроза окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что самая критическая ситуация на фронте, когда Силы обороны постоянно были в глухой обороне, а враг постоянно продвигался, уже пройдена.

В то же время, аналитики Института изучения войны сообщали, что ВСУ осуществили серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за линию обороны россиян на юго-восток от Суджи.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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