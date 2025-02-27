РФ нужен перерыв на фронте: Буданов назвал вероятные сроки завершения войны

РФ нужно перемирие для того, чтобы двигаться дальше в своей агрессии, не исключает начальник ГУР.

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Кирилл Буданов прокомментировал вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Главное из заявлений Буданова:

РФ нужно перемирие для того, чтобы двигаться дальше

По стратегии Кремля, до 2026 года РФ должна выйти из войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал вопрос относительно переговоров о перемирии или устойчивом мире в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Укринформу, страна-агрессор РФ использует тактику "кнута и пряника".

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"Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда и ничего у них не изменится. Здесь другой вопрос – перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение – в принципе, это реально. Дойти быстро до мира – нет", - сказал глава ГУР.

Вместе с тем он согласился с мнением о том, что РФ нужно перемирие для того, чтобы двигаться дальше в своей агрессии.

"Да, им нужен перерыв. Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026 года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс на мировое лидерство", - пояснил собеседник.

Буданов уверен, что в противном случае Кремлю уготовлен уровень регионального лидерства, которое его абсолютно не устраивает.

"Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и т.д. Есть нехватка технологий, технологических решений, отсутствующих в Российской Федерации, прежде всего по разработке арктических регионов, по добыче там газа и т.д.", - добавил он.

Ранее Буданов назвал главное условие достижения устойчивого мира в Украине. Кирилл Буданов верит в прекращение огня, но не может говорить об устойчивом мире.

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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